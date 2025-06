Tony Ann, Cimafunk, Incógnito y Carminho abren una nueva edición de Terral en el Cervantes

El neoclasicismo del pianista Tony Ann, el acid jazz de Incógnito, la fuerza afrocubana de Cimafunk, y el nuevo fado de Carminho abren desde este domingo 22 de junio la edición 2025 de Terral. El festival de verano del Teatro Cervantes, en Málaga, proseguirá con el homenaje a Manuel Alejandro de Manuel Lombo, los sones y guajiras del Grupo Compay Segundo, la vitalidad rockera de Nikki Hill y la premiada voz de Valeria Castro, que cierra el cartel el domingo 29.

Así, estos ocho conciertos consecutivos están apuntados ya en la agenda cultural de la capital de la Costa del Sol y dos de ellos con entradas ya agotadas, los de Tony Ann y Valeria Castro. La Fundación 'la Caixa' vuelve a colaborar en esta nueva entrega de Terral.

El festival veraniego del Teatro Cervantes vuelve a hacer gala de su eclecticismo: La edición de este año se desplaza a la Cuba tradicional, la de los guajiros del Oriente, con el Grupo Compay Segundo, y también a la más actual con el ciclón de negritud que propone Cimafunk, un 'showman' de nombre más que revelador, pues derrocha funk, afrobeat y hip-hop.

Terral viaja a la música de baile más sofisticada de finales del siglo XX con una de las figuras de la explosión del acid jazz, los británicos Incógnito, y apela a la fuerza primigenia del rock and roll y el soul con la incontenible Nikki Hill, una de las voces femeninas que protagonizan el cartel.

Las restantes (amén de las cantantes de Incógnito) son primeras figuras en sus respectivos estilos: la lisboeta Carminho de la renovación del fado y la canaria Valeria Castro del neofolk de autor facturado en nuestro país. Prueba de ello es que Valeria llega a Málaga muy poquito después de recibir tres Premios de la Academia de la Música (mejor canción de banda sonora, mejor canción de cantautora y mejor canción de música electrónica).

El programa

El festival veraniego del Cervantes comienza este domingo 22 de junio con Tony Ann, un virtuoso pianista solista que combina a la perfección estilos contemporáneos y clásicos. Como buen conocedor de la armonía, Tony supera los límites de la música neoclásica y popular, creando composiciones llenas de emoción utilizando toda la gama de las 88 teclas del piano. Ha agotado las entradas en su primera gira mundial en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tokio y Kuala Lumpur. También hizo 'sold-out' en sus conciertos debut en España en Madrid y Barcelona a finales de 2024. Ahora hace lo mismo en Málaga.

La siguiente cita de Terral 2025 es con una fuerza de la naturaleza. El lunes 23 desembarca en el Teatro Cervantes Cimafunk, una estrella de la música afrocubana que fue nominada a los premios Grammy en 2023 y en 2025. Su nombre hace referencia a su herencia como cimarrón, cubanos de ascendencia africana que resistieron y escaparon de la esclavitud, así como a la esencia de su música, que pretende subvertir los ritmos clásicos cubanos con innovadoras y potentes mezclas de funk, afrobeat y hip hop.

Erik Iglesias Rodríguez, más conocido como Cimafunk / Larisa López

Además, Incognito, proyecto liderado por el británico Jean-Paul Maunick, conocido también como Bluey, recalará en Málaga el martes 24 para reverdecer un estilo que conquistó las pistas de baile de medio mundo a finales de los 80. La banda forma parte del quinteto de imprescindibles del acid jazz junto a Jamiroquai, The Brand New Heavies, Corduroy y The James Taylor Quartet, un estilo que funde jazz, funk, soul, disco, bossa/samba, house y ritmos dance y que Incognito ha contribuido a definir y a popularizar.

Y Carminho regresa a Terral, festival en el que compareció en 2016 para presentar su tercer disco, Canto, con un nuevo trabajo bajo el brazo. "El más hermoso florecimiento del fado entre los jóvenes portugueses", como la catalogó en su día Caetano Veloso, trae a la ciudad el repertorio de Portuguesa, un sexto álbum producido por ella misma en cuyas 14 composiciones encontramos varias de su puño y letra y otras de compositores y letristas de la talla de Luísa Sobral, Joana Espadinha, Alfredo Marceneiro, Marcelo Camelo, Rita Vian o António Campos.

Carminho, en 2016 en el Teatro Cervantes / L.O.

Por otro lado, en su participación en Terral 2025, prevista para el jueves 26 de junio, Manuel Lombo promete un viaje sonoro en el tiempo, un devenir de emociones a través de la música, un recuerdo a la banda sonora de toda una generación. De Manuel a Manuel con el piano de Chico Pérez es la forma de expresión de un artista que tributa con su voz al maestro, que recorre un grandioso patrimonio melódico que llega intacto hasta nuestros días. Manuel Lombo desarrolla aquí un amplio recorrido por la obra de Manuel Alejandro en el que incluye canciones de diferentes épocas del jerezano, un compendio de éxitos a través de los que se recordará de igual manera a las figuras que los popularizaron.

Además, la memoria del legendario tresero, guitarrista, cantante y compositor cubano Compay Segundo (Siboney, Santiago de Cuba, 1907-2003) sigue viva gracias a la banda que le acompañó por medio mundo y que lidera su hijo, el contrabajista Salvador Repilado. El Grupo Compay Segundo expondrá el viernes 27 en Málaga toda la riqueza del repertorio del son cubano

El caso de Nikki Hill es similar en cierto sentido al de Cimafunk: otro fenómeno de la naturaleza. Terral recibirá su rock y rhythm and blues de altísimo octanaje y aromas negros el sábado 28. Nikki Hill es dulce seducción, dulce amenaza y energía ardiente. Una fuerza original en la música estadounidense, tierna y dura, extravagante, ingeniosa y peligrosa. Una intérprete que superpone tonos vocales conmovedores, sensuales y audaces con riffs potentes y arrogancia: una cantante soul, rockera de bar, revivalista de raíces, que escribe con franca autorreflexión a un ritmo bailable.

Por último, y tras presentar su primer álbum en una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de diez países, entre ellos el Teatro Cervantes, la canaria Valeria Castro, ha editado en mayo 'El cuerpo después de todo', su segundo trabajo de larga duración. Producido por el ocho veces ganador del Latin Grammy Carles Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla), este disco marca un ejercicio de maduración artística y personal.

En él, la de La Palma da paso a una mujer fuerte que enfrenta sus miedos con valentía. Es un puzzle de emociones que conecta con nuestros sentimientos más profundos y dormidos. Valeria, siempre fiel a su esencia, parece recordarnos aquella frase del escritor Antoine de Saint-Exupéry en El Principito: "Lo esencial es invisible a los ojos". La cantautora canaria lo enseñará en el Cervantes el domingo 29 de junio.