Jiménez Smerdou: el relator del cine habitará por fin en la pantalla

Los lunes hay una cita imprescindible en La Opinión de Málaga. Guillermo Jiménez Smerdou (Málaga, 1927) comparte en nuestras páginas episodios de esa Málaga que él ha siempre escudriñado con la tenacidad del periodista vocacional y la amenidad del que sabe contar historias. Su vida, extraordinaria, y su obra, aún creciendo a los 97 años, serán retratadas por el periodista Agustín Rivera y el director Manuel Jiménez Núñez para Canal Sur TV en el documental Guillermo Jiménez Smerdou: el inventor del cine invisible, que se rodará este mismo verano.

Sí, a sus 97 años, Jiménez Smerdou sigue al pie del cañón, memoria viva de nuestra ciudad, ésa que contribuyó a sedimentar durante sus más de cuatro décadas de radio y cine, con su carácter pionero (nadie hacía críticas de cine en Radio Nacional de España cuando él, a los 22 años, se ofreció a hacerlas) y ese don para el relato que, seguramente, surgió durante la Guerra Civil, cuando como no podían salir Guillermo y sus hermanos pasaban el tiempo escribiendo novelas.

Retransmisión de películas

«Es una personalidad extraordinaria que tiene muchísimo que contar. Simplemente su longevidad y su eterna actividad ya nos permite transitar con él más de medio siglo de la actualidad, el cine y el periodismo de nuestra ciudad, comunidad y país», nos cuenta Jiménez Núñez. Recuerda el director que el origen del documental está en un reportaje de Rivera para El Confidencial, que destacaba una de las innovaciones del malagueño, el llamado cine invisible, o sea, la retransmisión de películas: Smerdou debía escoger primero una película de la semana con muchos diálogos, verla de nuevo y escribir en la oscuridad un guión «de 15 ó 20 folios» para los locutores y éstos se encargaban en una nueva proyección de leerlo en directo mientras veían la película, «en la última fila, con unas lucecitas, para no molestar a los espectadores». El éxito fue rotundo, recibió las felicitaciones de la ONCE y también de los cines porque, como le comentaban los propietarios, cuando se radiaba una película la gente iba luego al cine. «Cuando leí el reportaje de Agustín eso fue lo que más llamó mi atención, era algo que nunca se había hecho. Cincuenta películas retransmitió, un hito radiofónico», nos cuenta. Y abunda: «De alguna manera me imaginé la imagen de Guillermo sentado en la última fila del cine Albéniz, iluminado con una pequeña lámpara y contando la película que el resto de espectadores disfrutaba directamente en la pantalla. Así que decidimos que fuese el leit motiv de la película».

En este sentido, el ingente trabajo de documentación e investigación que sostiene el documental ya ha deparado «sorpresas»: «Guillermo conserva las escaletas de su cine invisible, lo que nos permitirá recrearlas».

La radio

Manuel Jiménez está detrás de la multipremiada serie de documentales sobre Las Sin Sombrero y también de un retrato de otro periodista veterano, el recordado Manuel Alcántara (El pésimo actor mexicano). Nos avanza que El inventor del cine invisible «será la historia de Guillermo contada como una película clásica sobre la radio», planteada de una manera «completamente diferente» al acercamiento a Alcántara: «Será un planteamiento totalmente diferente al que hice con Manuel. De Alcántara me atrapó la forma que tenía de contar su propia historia y pensé que no había nada mejor que invitar al espectador a sentarse con él y charlar durante un almuerzo en el que él iba repasando su propia vida. Con Guillermo es diferente, él será el indiscutible protagonista, pero estará reforzado por otros testimonios. Además tendrá mucho más presencia la postproducción porque queremos reflejar, visualmente, la importancia que tuvo el cine en su vida, algo que queremos quede reflejado en la forma de contar la historia; y, auditivamente, la radio».

Guillermo Jiménez Smerdou: el inventor del cine invisible es una producción de la compañía malagueña Yolaperdono (de Manuel Jiménez Núñez), con guión del propio Agustín Rivera, participado por Radio Televisión Andaluza (RTVA) cuyo rodaje se desarrollará este mismo verano. El documental se estrenará en Canal Sur en 2026.

