La Facultad de Bellas Artes acoge la muestra 'Una casa en Mismiliana. Prácticas de descubrimiento' de Anabel Perujo

La Sala de Exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) y el Vicerrectorado de Cultura han presentado la muestra 'Una casa en Mismiliana, prácticas de descubrimiento', de la artista Anabel Perujo, que recoge una serie de experimentos de producción que permiten observar la metodología de sus investigaciones doctorales.

Se trata de procesos de observación, registro, construcción y montaje que son los que materializan su intervención en la Sala Chema Cobo, compuesta por una cadena de piezas instalativas, escultóricas y videográficas. La muestra se podrá visitar hasta el 19 de julio en dicha sala de la Facultad de Bellas Artes.

El título de la exposición hace referencia a la zona geográfica -Mismiliana, ahora Bezmiliana, que va desde el castillo a los cantales- desde la que se han capturado estos procesos de observación. La autora escoge su nombre antiguo "deshuesado y aún mítico", cuando los territorios estaban siendo explorados y lindados y todavía existían dudas de su dueño y su valor oculto.

Convivencia con el territorio

Perujo extrae perspectivas nuevas de narrar la convivencia con el territorio, especialmente en lo que se refiere a la dicotomía entre lo natural y lo artificial, lo dado y lo construido y las relaciones de los seres --humanos y no humanos-- en un entorno moderno donde estas fronteras no están claras.

La artista diseña, por ejemplo, una tela de red hecha de restos y con diferentes holguras, con formas incompletas que recrean filigranas y que no es utilitaria: no puede contener a una especie concreta dada la diversidad de formas. Según explica la artista, esa formación inconstante no permite encierros precisos.

También se observa, han apuntado, una trampilla que, "siendo escultura como es, no da a ninguna parte, pero prefigura en su documentación haber servido como cierre de otros lugares distantes, al menos en un plano filosófico".

Esta exposición, comisariada por Carmen Osuna y María Terrón, estará acompañada de una publicación que contará con sendos textos tanto de la autora como del equipo curatorial.

Anabel Perujo

Anabel Perujo (Málaga, 1986) es Licenciada en Bellas Artes en la Facultad Alonso Cano de la Universidad de Granada, y Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, donde también disfrutó de la VI Beca de Artista Residente de Postgrado, y actualmente desarrolla sus estudios en el Programa de Doctorado en Bellas Artes y Diseño.

Es artista investigadora y creativa autónoma para otros artistas en diseño de contenidos y maquetación desde 2012, tales como Simón Zabell, Soledad Sevilla, Rosa Brun, Jesús Zurita, El Kanka, Paloma de la Cruz...

Su práctica artística se interesa por los medios de representación multidisciplinar como herramienta científica y sentimental de estudio del entorno; la captura, la observación, la transformación-conservación son sus estrategias procedimentales principales. Sus temas centrales giran en torno a lo más próximo y la fascinación por lo inapreciado-inaparente, así como los relatos construidos desde ese enclave de vocación exploradora y ecologista-queer en busca de un registro potencialmente literaturizante.

Entre sus exposiciones se pueden citar su individual 'La habitación de los pájaros' (Corrala de Santiago UGR, Granada, 2024), o colectivas como 'Arqueologías escogidas' (TRECE_LAV Lavadero de Artes Vivas, Málaga, 2023), 'Málaga Contemporánea' (Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, 2021), 'Art for Change. Málaga: Animalario para la Agenda 2030' (Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, 2021), o 'System Vacuum, propuestas para otro sistema' (VI Beca ARP, CAC La Coracha, Málaga. 2020).