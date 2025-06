Un multiverso de ficción hecho en España

A día de hoy, no hay pruebas empíricas de que el multiverso exista. Alguna teoría -Andrei Linde y su Interpretación Caótica o Leonard Susskind y su Teoría de Cuerdas- ha servido más para dar rienda suelta a la imaginación que a encontrar respuestas. En España no ha habido interés ni capacidad para formular la pregunta desde la ficción, por dos motivos que se contienen en uno: en el universo que sea, hay que ser valiente y estar loco. Antonio J. Muñoz, Jesús Luengo y Álvaro Vera presentan el proyecto Mergómenes con la locura veinteañera de quien empieza y la valentía del emprendedor que se mide en años de vida.

Mergómenes no es una propuesta cinematográfica, tampoco literaria, ni un salto a los videojuegos, sino una intersección de todas ellas. Creado hace ocho años en Sevilla por Jesús Luengo y Antonio J. Muñoz, una simbiosis singular entre físico y escritor, el proyecto ha ido creciendo hasta incorporar nuevos tripulantes: el mencionado Álvaro Vera e Isabel Riscart como productores. El proyecto ya tiene miras de expansion en Málaga, donde varias personas del equipo son de la provincia. «Uno de los proyectos que está en marcha ocurre en la ciudad de Málaga», detalla Alvaro. Para alguno de los rodajes se ha contado con la colaboración de la escuela de cine School Training, a la hora de aportar material y equipo humano

Mergómenes se desarrolla a lo largo de 13 realidades, las cuales se ramifican a partir de un evento histórico cambiado. Es decir, estos universos se pivotan sobre la historia humana y sus infinitas contingencias. Una de ellas, Sygma, imagina una distopía en la que la Guerra Fría se diluyó y escaló a una guerra nuclear. Y si nos atrevemos a hacer un paseo por las restantes, descubriremos mundos aún más alucinantes. «Hay otras, por ejemplo, que hay una rama concreta que se separa cuando se está desarrollando el sistema solar. Otra como Theta es una realidad donde la peste es más agresiva», explica Antonio.

Marvel

Aunque sus creadores reconocen la influencia de la marca estadounidense a la hora de fusionar personajes en un espacio de historias interconectadas, se encuentran notables diferencias: «Marvel es un universo que poco se parece al nuestro, con referencias alienígenas, con planetas externos, se pivota en el concepto de seres superpoderosos. Aquí la semilla narrativa está en que todo debe ser verosímil», explica Antonio. «Que no sea un me ha picado un insecto y ahora de repente tengo poderes. O sea, que todo tenga una razón de ser y que sea lógico». Si bien es cierto que Mergómenes busca calendarizar sus estrenos en fases como lo haría popularmente la marca roja, este proyecto español no comprometerá al potencial usuario a seguir todo el hilo narrativo. «La fase uno tiene un cierre, pero ese cierre no te condiciona a haber consumido lo demás», detallan los creadores. Sin embargo, Antonio y Álvaro confían en la popularidad de su producto para que el público se anime a curiosear entre la multitud de referencias e easter eggs que irán germinando a cada estreno, como que estés viendo una serie, aparezca un personaje concreto y dentro de seis meses sea el protagonista de una novela. «Lo que enriquece al final es que tú hayas consumido productos antes. Es muy difícil también que llegados al final de la fase uno nadie haya escuchado hablar de ti, nadie haya consumido nada de Mergómenes», cuenta Álvaro.

Si de algo presumen sus ideólogos es de la capacidad transmedia del proyecto, abriendo el abanico a sinergias con todo tipo de creadores del sector artístico y audiovisual. «Nosotros no dejamos a nadie atrás. Intentas hacer del trabajo un lugar cálido donde la gente se sienta arropada, al final eso se transmite y eso se proyecta», explica Antonio.

Si Richard Curtis, el de Love Actually, dice de hacer una historia de amor en la peste negra, ¿le dejas hacerlo?

Sí. Al final, se trata de hacer una historia lo bastante grande como para que todo el público pueda encontrar su historia dentro del universo.

De izquierda a derecha, Antonio J. Muñoz, Álvaro Vera y Jesús Luengo. / Mergómenes Universe

Antonio y Álvaro separan las obras propias de las producciones que vengan de fuera, llamadas «productos órbita», donde la intervención busca ser mínima. «Ahí entra la discusión con cada autor de oye, mira, ¿este personaje te importa que diga tal frase o que mencione tal sitio? Cosas que no afectan a la trama», detalla Álvaro. «Vas a monitorizar como creador, lo vas agregando por algún tipo de fallo a nivel de universo, incluso a nivel físico, por si hay algún tipo de burrada». Tanto Antonio como Álvaro comparten su intención de contribuir al mercado español. «Queremos que esto lo lean gente, ilustradores, dibujantes... Llevar esto a la práctica de manera efectiva implica que podemos abrir un mercado con mucha gente que en muchos gremios se han quedado atrás», señalan.

En los meses de verano, la productora proyecta estrenar su primer cortometraje, La Frontera, que servirá como preámbulo a la hora de establecer las bases del nuevo universo dentro de la realidad Alpha. «En ella se cuentan dos historias paralelas que se van retroalimentando la una a la otra para contarte verdaderamente qué es lo que sucede y qué es lo que pasa en Mergómenes. Y te deja los cabos abiertos suficientes como para dejarte con ganas de más de qué viene ahora», promete Álvaro.

Por el lado literario, Mergómenes funciona como línea editorial propia, marcando para el mes de julio la salida de Salomón y dos apéndices, Los grimorios y Cantar de los cantantes, una ambiciosa propuesta que reinterpreta la leyenda del rey de Israel aderezado con ingredientes de cada una de las versiones.

Pero la maquinaria de estrenos no para, tampoco sus expectativas de expansión: en el próximo año planean empezar con la primera producción propia de Mergómenes en el apartado de largometrajes. «No vamos a decir nombres de proyectos ni nada de actores, hay gente pensada y hablada pero todavía no firmada», anuncia Antonio. «Estamos ahora en esa fase de la preproducción de buscar sobre todo el elenco que encaje perfectamente en el arco de cada personaje».

De primeras, cuanto más oía hablar de Mergómenes más me parecía una fumada, unos cimientos que se disiparían como el humo. Pero algo (re)aprendí de ellos: todo sale mal desde el momento en el que no se intenta hacer. Antonio me lo reflejaba con este ejemplo: «Si dices quiero tener una mansión de 50.000 hectáreas, puedes decir: Tío, estás loco, trabajas en el mar, no te da el sueldo para una... ¿Pero si ése es mi objetivo? Mientras yo sea consciente de que a lo mejor no llego a ese objetivo, pero a lo mejor me quedo en una casa bastante grande». Nadie sabe si Mergómenes será una mansión o una hamaca frente al mar, pero el hecho de que haya empezado, de que algo ya sea, es el éxito a todo lo que está por venir.