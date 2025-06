Jennifer Lopez cambia su concierto: de Málaga a Fuengirola

Jennifer Lopez no actuará el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga; finalmente lo hará en el Marenostrum Fuengirola, precisamente el escenario en que debutó en la Costa del Sol hace 6 años. La promotora del concierto, Last Tour, lo ha anunciado esta tarde a través de sus redes sociales. Al parecer "motivos logísticos" impiden la celebración del recital en el espacio de la capital, por lo que la cita ha tenido que ser reubicado. Quienes ya compraran una entrada recibirán "en las próximas horas" un email con toda la información.

Marenostrum Fuengirola acogió en agosto del 2019 el primer concierto entre nosotros de Jennifer Lopez, una de las artistas internacionales más influyentes de la música latina más comercial. Fue, sin duda, el recital de aquel verano. Es cierto que la del Bronx no está en la misma situación que entonces: anunció la gira 'This Is Me ... Now' a principios del año pasado, pero finalmente canceló un buen puñado de fechas por las escasas ventas de entradas. Rebautizó el tour como un espectáculo de grandes éxitos, aunque, al menos en EEUU, los fans tampoco parecieron responder en masa. Finalmente, la diva latina decidió cancelar la gira alegando problemas personales (supuestamente, su divorcio del actor Ben Affleck).

Legado

Estén lejos o no sus días de mayor gloria, ahí queda el legado de Jennifer Lopez: hasta la fecha, la también actriz ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15.000 millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente. En 2024 publicó el noveno y último disco por el momento de su trayectoria, 'This Is Me... Now', con el que experimentó una importante bajada en cifras y que llegaba diez años después de su antecesor, 'A.K.A.' (2014).