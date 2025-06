Gala Knörr, ganadora de la residencia artística de la Fundación Mecenas Casa Natal de Picasso

La pasada semana el Patronato de la Fundación Mecenas de la Casa Natal de Picasso se reunió para decidir el artista beneficiario de su beca de residencia en Málaga para el año 2026. A esta convocatoria han concurrido 46 artistas de más de 12 países con un alto nivel de calidad en todos los proyectos y propuestas presentadas. Debido a ello los miembros del patronato decidieron por unanimidad conceder dos menciones de honor a las artistas Xiyao Gu de China y Daria Emelianova de Rusia. Igualmente, por unanimidad se acordó conceder a la artista Gala Marina Knörr Sierra la beca de residencia para este año 2026.

La beca comprende, según las bases, la estancia en Málaga durante dos meses en el segundo semestre de este año con una ayuda por dietas y materiales, que podrán llegar a los 5.000 euros. Gala Knörr es licenciada en Bellas Artes por Parsons Paris The New School, obtuvo un Máster en Bellas Artes de Central Saint Martins, y ha complementado su formación con talleres y masterclasses dirigidas por Txomin Badiola, Richard Linklater y Mick Wilson.

Partiendo desde lo pictórico, también ha trabajado en otros medios como el vídeo, la instalación o la escritura, explorando temáticas relacionadas con los media y la cultura popular. Ha recibido premios y becas como Generación 2020 de la Fundación Montemadrid, XXIV Propuestas VEGAP y Creación-Producción del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, también ha sido finalista de Obra Abierta de la Fundación Caja de Extremadura, el Premi de Pintura de Fundació Vila Casas, el Premi Miquel Casablancas y seleccionada para el Premio BMW de Pintura.

Ha realizado residencias en Tabakalera (San Sebastián), Cité Internationale des Arts (Paris), The Solomon R Guggenheim Museum (Nueva York), AIR Wro (Breslavia), Centre for Postcolonial Studies at Goldsmiths (Londres) y la Fundación Bilbaoarte (Bilbao) entre otras. Su obra ha sido expuesta en el Museo Guggenheim (Bilbao), DA2 (Salamanca), CentroCentro (Madrid), La Casa Encendida (Madrid), Genalguacil Pueblo Museo (Genalguacil), Fundación Carlos de Amberes (Madrid), Salón ACME (México CDMX), Pablo’s Birthday (Nueva York), Centro Cultural Montehermoso (VitoriaGasteiz), SB34-The Pool (Bruselas), Galeria T20 (Murcia), Museo Memoria de Andalucía (Granada), Museu de Belles Arts (Castellón de la Plana), La Térmica (Málaga), Fabra i Coats Fàbrica de Creació (Barcelona), Le Port de Créateurs (Toulon) y el Museo Carmen Thyssen (Málaga).

Ha impartido charlas y talleres en la Facultad de Bellas Artes de la UGR (Granada), Facultad de Letras de la EHU/UPV (Vitoria-Gasteiz), CENDEAC (Murcia), Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), CIC El Almacén (Lanzarote), Can Felipa (Barcelona), Zas Espazioa (Vitoria-Gasteiz), Azkuna Zentroa (Bilbao) y Saatchi Gallery (Londres).

El Programa de Residencia Artística de la Fundación Mecenas Casa Natal de Picasso tiene como objetivo crear condiciones plenas para el intercambio de experiencias y conocimientos profesionales en el campo de las artes visuales contemporáneas. Y brinda a los artistas seleccionados la oportunidad de trabajar en Málaga y sumergirse en el rico entorno cultural de la ciudad mediterránea y conocer sus comunidades locales y sus instituciones artísticas. En la convocatoria de 2024 el beneficiario de esta beca de residencia fue el artista chino Chen Chummu, que con su proyecto Hidden Jungle ocupó los espacios del Museo Casa Natal de Picasso, Centre Pompidou y Colección del Museo Ruso de Málaga.