Alba Sánchez-Serrano, una malagueña entre dinosaurios para 'Jurassic World: el renacer'

Será uno de los estrenos del verano. La séptima entrega de la franquicia 'Parque Jurásico', cuarta bajo el paraguas 'Jurassic World', se estrenará la semana que viene, el 2 de julio. ‘Jurassic World: el renacer’ tiene sello malagueño, porque en ella ha trabajado la joven Alba Sánchez-Serrano como compositora de efectos visuales en la empresa ILM (Industrial Light & Magic) en su sede de Londres, donde reside. De pequeña veía las primeras películas de la saga ideada por Michael Crichton y Steven Spielberg y ahora trabaja en ellas.

Durante cuatro meses, y dentro del departamento de composición, Alba ha estado trabajando en una de las secuencias finales de la película, donde entre otras tareas, ha tenido que componer un dinosaurio en 3D. Su labor como compositora de efectos visuales ha consistido en integrar todos los elementos generados por otros departamentos —desde la grabación en set hasta las animaciones y renders del dinosaurio— para construir el plano final, lo que implica ajustar el color, añadir sombras, interacciones con el entorno, y asegurar que el dinosaurio se perciba como algo real para lograr una integración creíble. “Aunque los decorados estaban muy bien logrados para representar la isla tropical donde transcurre la historia, la mayoría de los planos requerían extensiones digitales del entorno: selvas, montañas, cielo, mar... Cada plano lleva detrás un trabajo minucioso y en equipo que hace posible esta ilusión cinematográfica", explica la malagueña.

"Un privilegio"

“Contribuir a dar vida a este universo con mi trabajo ha sido un auténtico privilegio. En esta entrega se ha apostado por recuperar el estilo visual y narrativo de las primeras películas, que de pequeña veía con mis padres y me encantaban, así que formar parte de esta saga ahora, desde dentro, me ha hecho mucha ilusión”, afirma Alba.

Esta malagueña, de tan solo 29 años, cuenta con una amplia trayectoria en el sector de los efectos visuales. Graduada en ‘Animación’ por el Centro Universitario U-tad (Madrid), Alba ya puede presumir de haber trabajado en películas de la factoría Marvel como ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania' y en títulos como ‘Ultraman: el ascenso’, ‘Misión imposible: sentencia mortal’, así como en las series ‘Andor’ y ‘Willow’, todas ellas en la empresa ILM, donde se incorporó en el año 2021. Asimismo, también ha formado parte de compañías como Double Negative, participando en series como ‘Chernobyl’, ‘Big little lies’, ‘Cristal oscuro’ o ‘Shadow and bone’ y en BlueBolt para ‘The last Kingdom’, entre otras. Un carrerón, desde luego.

'Jurassic World: el renacer', protagonizada por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey, se sitúa cinco años después de los acontecimientos de ‘Jurassic World: Dominion’, cuando la ecología del planeta Tierra ha demostrado ser insoportable para los dinosaurios. Las tres criaturas más grandes dentro de esta biosfera tropical tienen en su ADN la clave para fabricar un medicamento que aportará beneficios milagrosos a la raza humana. Zora Bennett (Johansson) es una experta en operaciones encubiertas contratada para dirigir a un equipo de especialistas en una misión secreta cuyo objetivo es conseguir el material genético, pero esta operación se cruzará con una familia cuyo barco volcó por culpa de unos dinosaurios acuáticos y todos acabarán en una isla prohibida donde se ubicó hace años un centro de investigación ultrasecreto del Parque Jurásico. Allí, en un lugar poblado por dinosaurios de numerosas especies, se enfrentarán a un descubrimiento tan sorprendente como siniestro que lleva décadas escondido.