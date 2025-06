Fundación Málaga da su empujón a 18 promesas de las artes escénicas

Fundación Málaga celebró en el Palacio de la Aduana la V Gala de entrega de las Becas Talento 2025-2026, un acto que sirvió para reconocer y apoyar a 18 jóvenes talentos del ámbito de las Artes Escénicas que cursarán sus estudios en prestigiosos centros nacionales e internacionales.

Este programa, consolidado ya como uno de los principales proyectos formativos de la entidad, incrementa en esta edición tanto el número de becados como la dotación económica gracias a la implicación creciente del tejido empresarial y cultural malagueño a través de una campaña de mecenazgo impulsada por Fundación Málaga. Un total de 18 estudiantes recibirán apoyo para continuar su formación en disciplinas como interpretación, danza, dirección escénica o música.

«Apostar por la cultura es apostar por una sociedad más libre, más crítica y más preparada. Y si hay algo que define el modelo de Fundación Málaga es precisamente la colaboración público-privada. Esta alianza entre instituciones, empresas y ciudadanía es la clave que hace posible proyectos como estas becas, y es también un ejemplo de cómo, cuando trabajamos juntos, los resultados trascienden lo individual y se convierten en patrimonio común», aseguró la presidenta de Fundación Málaga, Esther Sánchez Manzano.

Los becados

Los 18 becados en esta convocatoria son: Álvaro Lozano Cames (Violonchelo), 18 años, Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid); Antonio Peula Ortiz (Violonchelo), 17 años, Frankfurt University of Music and Performing Arts (HfMDK Frankfurt); Guillermo Ramírez (Piano), 17 años, Oberlin College & Conservatory, Ohio (EEUU.); Javier Janeiro (Saxofón), 22 años, Conservatoire Royal de Bruxelles; Jimena Fernández Flores (Violonchelo), 18 años, Royal College of Music of London; Lennox Dyer (Violín), 11 años, Yehudi Menuhim School (Reino Unido); Marcos Castilla Jiménez (Piano), 18 años, BARD College Conservatory of Music, en Nueva York; Mónica Torés López (Violín), 22 años, Real Conservatorio de Música de Madrid; Teresa Ávila (Fagot), 24 años, Zürcher Hochschule der Künste, en Zúrich; Victoria Pilar Herráiz Crone (Canto lírico), 18 años: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (Mdw), Viena; Aida Fernández Bautista (Danza clásica), 20 años: Kate Simmons Dance College, en Manchester (Reino Unido); Lourdes Alonso (Danza clásica), 15 años, Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (Madrid); Noah Torron (Danza Clásica), 13 años, Escuela de ballet de La Ópera National de París; Rodrigo Retamero (Danza Clásica), 18 años, Dutch National Ballet Academy (Amsterdam) y RCPD Mariemma (Madrid) y Alba Triguero Carnero (Artes Escénicas), 24 años, Fundación Música Creativa (Madrid).