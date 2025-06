«Antes de conseguir medallas, primero hay que colgárselas interiormente»

Vamos a empezar un poco por sus inicios. ¿Quién era Raúl antes de que lo conociese el gran público como Raule?

Pues era alguien que poco a poco fue haciendo una carrera muy desde abajo, muy paso a paso, hasta que aprendí el significado de la música, y bueno, llegué a donde estoy ahora mismo. Tampoco es la cima, pero la verdad es que es mucho mejor. He conseguido encontrar un estilo muy mío, entre el flamenco, el pop y un poco canalla.

¿Cómo definiría su estilo?

Muy andaluz, muy yo. Es un... a ver, yo es que no le pondría etiqueta. En algún sentido de la palabra «canalla», que es alguien tipo enrollado y que lo que quiere es pasárselo bien.

Precisamente, hablando de Andalucía, ¿qué importancia tienen Andalucía y Jerez en todo lo que hace?

Andalucía y Jerez para mí son la cuna, son mis principios... Son lo que hace que sea quien soy y que me sienta a gusto. Son mi escuela... Son todo.

Su disco, Zurdo, fue sido un éxito rotundo. ¿Qué significa este álbum para usted? ¿Ha sido el que le ha dado el pistoletazo que necesitabas?

Pues sí. Bueno, el pistoletazo lo dio Limbo . Zurdo fue un poco en plan de «Ojalá os haya gustado Limbo y ahora me gustaría quedarme con Zurdo», haciendo prácticamente el mismo sonido, que es el que hemos conseguido, ¿no? Y sí, fue un poco el que consolidó el proyecto Raule a una escala un poquito más alta. Y la verdad que fue increíble. Zurdo ha sido el disco que me ha hecho mejor persona, el que me ha hecho escribir de verdad. La verdad es que fue un disco difícil, que me costó componer porque acababa de nacer mi hijo y estabamos en el parquecito, y yo con la guitarra todas las mañanas trabajando. Entonces fue como algo muy, muy duro, pero a la vez muy bonito.

Y ahora está girando con Dopamina. ¿Cómo se plantea esta gira?

Pues con muchísimos cambios respecto a los del año pasado. Este principio de gira queríamos que hubiera muchas cosas diferentes, que hubiera otro tipo de sonido mucho más potente que los del año pasado. Hemos invertido más en equipo, en luces... En fin, queríamos que el espectáculo fuera un poquito más potente que el del año pasado.

Actúa en Málaga el próximo 28 de junio, una ciudad ya conocida, ¿no?

Para mí Málaga y Sevilla se han portado conmigo como si yo fuera de allí. Cuando voy a Málaga es como si estuviera en mi casa. Y eso hace que me encante cantar en Málaga.

¿Qué espera del concierto que tiene en la capital malacitana?

Ya la cosa fue la caña otras veces, pero tenemos que superarnos, mejorar. Y estoy ya loco porque llegue, porque llegue el sábado para repartir en Málaga.

¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando alguien hable de Raule dentro de unos veinte años?

En esta vida, antes de conseguir medallas y cosas para colgar en la pared, creo que estaría guay colgarlas interiormente. Y darte cuenta de que estamos de paso, y que ese paso tiene que estar guay. Y que la gente, cuando te vea, que te recuerden bien. Y que cuando pase algo así gracioso, pues se acuerden de mí. Eso es lo que yo quiero transmitir a mi familia, a mis amigos y seguidores.

No sé si tiene ya en mente el siguiente proyecto. ¿Nos p uede adelantar algo?

Me gustaría sacar pronto un nuevo disco y hacer unas cuantas colaboraciones.

Suscríbete para seguir leyendo