Coque Malla sobre su próxima actuación en Málaga: "Para mí es uno de los grandes conciertos de este verano"

Coque Malla vuelve a subirse a los escenarios malagueños para poner voz a "40 aniversario Tour", una gira en la que celebra sus 40 años en la música. El próximo 12 de julio el ex líder de Los Ronaldos dará un concierto en la plaza de toros, sumándose como un artista más en el 101 Music Festival Costa del Sol. La actuación en Málaga supone un evento muy importante para el artista, quien lo vislumbra como uno de los grandes conciertos de este verano.

¿Cómo está viviendo esta gira tras 40 años en la música?

Muy bien, estoy muy contento, estamos yendo a sitios maravillosos, además llevamos a la sección de vientos, que a mí es una cosa que me alegra mucho porque además viene mi hermano, y bueno, tenemos un equipazo, un repertorio poderoso y sitios espectaculares a los que ir.

¿Qué significa tocar en Málaga, en una etapa tan sólida y madura de tu carrera?

Uno de los grandes conciertos de este verano es el de Málaga, porque la mayoría del resto son festivales, donde compartimos escenario con otros grupos y no podemos hacer el show entero. Málaga es uno de los pocos donde podemos hacer el show entero. Además yo tengo recuerdos de esa plaza de toros increíbles, hemos tocado ahí varias veces, pero en solitario nunca he tocado, y tengo muchas ganas de ir.

¿Qué importancia tiene esta actuación a nivel profesional?

Es un sitio muy especial, vamos todo el equipo, llevamos un montaje grande, con los visuales, los vientos, y con un público con el que cada vez hay más conexión. Además, la asistencia del público ha sido mayor que la media en el resto del país, entonces para mí es muy especial.

¿Cómo está eligiendo las canciones para los conciertos de este tour tan especial?

Tengo una lista con todas las canciones de toda mi historia, y con todas las canciones de Los Ronaldos, y voy diseñando el espectáculo, voy repasando, y voy eligiendo con qué canción abrir, con qué canción continuar, cómo ligarlas, cuándo hablar... está casi medido como si de una obra de teatro se tratase. Además yo tengo una escuela cinematográfica muy grande, porque he sido muy cinéfilo, y el lenguaje cinematográfico está presente también en mis conciertos. A veces las canciones se unen como si fueran fundidos a negro de una película. Hago una mezcla de un gran espectáculo de rock con uno teatral, y con toques cinematográficos, y eso creo que lo hace bastante único.

El músico Coque Malla posa para EL PERIÓDICO el pasado 20 de marzo en Barcelona. / FERRAN SENDRA

¿Y hay alguna canción en especial que siempre tiene que estar en tus conciertos?

Hay varias, pero no es algo que a mí me obsesione. Yo diseño los espectáculos para que el ritmo del show sea apasionante, frenético, cada vez vaya más hacia arriba y sea más emocionante, no en función de las canciones que estoy obligado a tocar, porque no lo siento así.

Teniendo en cuenta que el concierto de Málaga es muy importante, me gustaría saber ¿qué hace antes de una actuación así? ¿Cómo la prepara?

Está preparado ya, es decir, llevamos un año y pico preparando este espectáculo que pusimos en pie en el Movistar Arena de Madrid, donde fue el arranque de la gira, y ya llevamos unos cuantos conciertos, entonces ya la maquinaria está muy engrasada. Además parte del espectáculo ya lo hacíamos el año pasado, hay una parte central del esqueleto del show que ya estaba rodada. Por tanto ahora se trata de una preparación más técnica y de producción de las que se encargan otra gente. Porque en cuanto a la preparación artística el trabajo ya está hecho, y lo que hacemos es ponerlo en pie como una compañía de teatro, y luego rezar para que se dé la magia, que es algo que no se puede preparar. La magia del momento y la conexión con el público ocurre o no ocurre.

Echando a la vista atrás y haciendo un recorrido por sus 40 años como artista ¿cómo percibe esa evolución artística desde tu etapa con Los Ronaldos hasta ahora?

A mi me cuesta mucho analizar esa evolución, o percibirla, es como cuando alguien te ve cada cierto tiempo y te dice, "uy cuánto has crecido, cómo has cambiado", esa persona externa a ti, es la que lo nota, tú no porque convives contigo todos los días. Como artista desde Los Ronaldos hasta ahora, no sé, claro que he cambiado, pero no me paro a analizarlo, yo estoy más preocupado en escribir la siguiente canción que en analizar las canciones que ya he hecho, y las canciones que ya he hecho ya están fuera, yo tengo mi mente cuál va a ser el siguiente paso. Son los demás, el público, la prensa, etc., los que hacen esos análisis.

¿Alguna vez ha pensado a qué se dedicaría si no fueras músico?

Sería cocinero o jugador de billar.

Vienes de una familia de artistas, su madre y su padre ambos son actores ¿cres que debes tu arte y ganas de formarse en la música a ellos?

Indudablemente. Tanto mi hermano Miguel como yo somos hijos de titiriteros, de faranduleros, y ese veneno evidentemente lo tenemos dentro. Sí es cierto que el veneno de la música es muy muy diferente al veneno del teatro, entonces es sorprendente que Miguel y yo hayamos salido los dos obsesionados por las notas, por las canciones, etcétera, viniendo de familia de teatro. Son aficiones muy diferentes, pero desde luego la pasión por subirnos a un escenario yo creo que se la debemos a ellos absolutamente.