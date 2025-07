Care Santos: "No me acaba de gustar la etiqueta de novela histórica"

Esta semana, Care Santos (Mataró, 1970) acude a ‘Libros y Cosas’, el videopodcast de ‘ABRIL’, el suplemento literario del grupo Prensa Ibérica, para conversar con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon sobre su última novela, ‘El amor que pasa’ (Destino), que llegó a las librerías a finales de mayo. En ella, la autora catalana recupera la emotiva historia de amor de sus padres, que se conocieron a mediados de los años 50 en una España gris, separados por casi mil kilómetros, los que median entre Sevilla y Barcelona.

Cuando su madre muere, la narradora de este libro descubre una caja con cartas que llevan décadas esperándola. Contienen la historia de Antonio y Claudina, sus padres, y también el retrato de una época, de dos familias y de un país en plena transformación. Santos se embarca en la indagación y la reconstrucción íntima y literaria de un universo que es el suyo, pero a la vez le es muy ajeno, al tiempo que reflexiona sobre la naturaleza del amor, del destino y de la herencia que recibimos de nuestros seres queridos.

“No sabemos vivir en el presente, tenemos que educarnos en disfrutar el momento. Los planes son inevitables y estas agendas endiabladas que tenemos rigen nuestra vida, pero tendrá que haber algún momento en el calendario anual en el que podamos olvidarnos de eso”, reflexiona la autora nada más comenzar la conversación, a lo que Álex Sàlmon responde que su metodología, como escritora, es “irse al pasado”. “Sí, pero siempre con un pie en el presente, por eso no me acaba de gustar mucho la etiqueta de novela histórica, aunque debo reconocer que tal vez es lo que hago. A mí lo que me interesa del pasado es la sombra que proyecta sobre el presente, me interesa hasta qué extremo somos herederos de un pasado que muchas veces ignoramos pero que pesa sobre nosotros. Somos todos una consecuencia de diversos pasados acumulados”, argumenta Santos.

En el caso concreto de su último libro, Martín Rodrigo la recuerda a la autora que ella es la sombra de ese pasado, como hija de una pareja a la que, fallecida su madre, decide convertir en personajes de ficción para contar, por fin, una historia que llevaba años persiguiendo. “Mi madre murió en febrero del 23, me tocó vaciar el piso, esa labor ingente que nos toca, y pensaba que no iba a encontrar las cartas que mi padre le envió a mi madre, porque ella, tan misteriosa, muchas veces me había dicho que no las tenía, que las había tirado, o amenazaba con tirarlas, así que no tenía la certeza. Ya llevaba mucho tiempo de vaciado del piso cuando tropecé, el día de mi cumpleaños, con esa caja, con mi nombre, y todas las cartas de mi padre dentro. Fue el mejor regalo que me hicieron jamás, ¿quién puede tener el privilegio de asistir exactamente a la historia que ocurrió, carta a carta, todo lo que se dijeron, los diferentes estratos del enamoramiento?”, resume la novelista sobre un hallazgo que de algún modo le cambió la vida, y no sólo la literaria: “Ese reencuentro con mi padre fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida”.

La escritora Care Santos en el videopodcast 'Libros y cosas'.

Una novela que, además, abre puertas a una realidad sociológica muy concreta, histórica, ya que refleja el contraste entre dos realidades muy opuestas entonces, la del sevillano que llega a Barcelona para vivir aquella historia de amor pese a las reticencias de la familia de su futura mujer. “Esos prejuicios han sido la historia de mi vida”, cuenta Santos, aunque es consciente de que siempre que se escribe sobre la memoria propia se hace de la de “muchísima gente de tu generación y de generaciones cercanas”. “Aquí reinaban muchísimos prejuicios, porque era la etapa de la grandísima emigración, del chabolismo, de este crecimiento desmesurado y desordenado de las ciudades”, continúa, siendo su abuela materna, “un sargento de caballería”, el personaje de la novela en el que todo eso se personifica, pues se creyó todos los tópicos.

