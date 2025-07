Razones para apreciar (y amar) el grabado

Desde hace 23 años se convocan los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por la FGUMA, siempre en julio y con diversas sedes en la provincia, elegidas en esta ocasión Marbella, Ronda, Vélez-Málaga y Málaga. En la presente edición se han ofertado 30 títulos (23 seminarios y 7 masterclasses), todos presenciales y con la posibilidad, en algunos casos, de ser retransmitidos en directo vía Zoom, para que la distancia no sea óbice de participación. Los días 1 y 2 de julio asistí en Marbella al curso 'Picasso y las vanguardias. Pintura y grabado a través de sus museos', dirigido por la profesora de la UMA María Jesús Martínez Silvente y celebrado en el Museo del Grabado Español Contemporáneo (MGEC).

Durante las dos jornadas, tuvieron lugar ponencias, debates, mesas redondas y visitas guiadas mediante diversos cargos de la esfera artística contemporánea: director de museo, jefa de conservación, coleccionista, responsable de exposiciones o divulgador cultural, que han analizado la gráfica de Picasso y su influencia en las vanguardias del siglo XX. Al elegir como sede un museo especializado en grabado, uno de los objetivos del curso tenía que ser, naturalmente, «el acercamiento del público a una de las técnicas más ricas y complejas del arte moderno». Quiero resaltar el acierto de esta decisión porque quizá sea el grabado el gran desconocido para un público profano, habituado a la nomenclatura (aguafuerte, punta seca, barniz blando, xilografía…) pero desconocedor de sus procedimientos técnicos, en ocasiones tan dispares entre sí.

Según este criterio, y sin demérito de otros renombrados participantes, como Paloma Alarcó o Miguel López-Remiro, considero que se hizo buena pedagogía del arte calcográfico en la visita guiada a la exposición 'De Cézanne a Picasso. De Kandinsky a Miró', actualmente en el MGEC, donde su director, Germán Borrachero, ejerció de cicerone de las 128 obras maestras de la gráfica del siglo XX de que consta la colectiva, propiedad de dos coleccionistas italianos: Enrico Sesana y Luigi Tavola. Experto en grabado, Borrachero ofreció un recorrido con eficaz pulso narrativo, alternando datos biográficos, curiosidades y pormenores técnicos de las estampas.

De este modo, supimos que Éduoard Vuillard, hijo de costurera, dibujaba sus figuras como si estuvieran hechas con retazos de tela; que la serie litográfica Le taureau, de Picasso, necesitó once estados (reductores) de un mismo tema; que Karl Schmidt-Rottluff recurrió a la xilografía para superar el trauma de su participación en la Gran Guerra; que Maurice de Vlaminck, en la litografía Le port de Martigues, trazó en la plancha una doble línea («fuera de registro») para crear vibración en la imagen; la plancha en negro y tres matrices de color que Georges Rouault creó para su aguatinta Christ en croix; o la sutileza del que se considera el único aguafuerte firmado por Nicolas de Staël. No se me ocurre mejor manera de entrar en el apasionante mundo del grabado.