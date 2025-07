El huracán Jennifer Lopez monta una fiesta en Fuengirola

Muy accidentado ha sido todo lo relacionado con el segundo concierto de Jennifer Lopez de la Costa del Sol, seis años después de su debut. Primero, su cambio de ubicación (su celebración estaba prevista en el Estadio de Atletismo de la capital; después se reubicó en Fuengirola, en Marenostrum, precisamente donde se presentó ante los malagueños en 2019). Y ya llegado el día del recital, ayer, las condiciones meteorológicas hicieron de las suyas: las amenazas de fuertes vientos retrasaron la apertura de puertas un par de horas y, por consiguiente, el comienzo de la actuación. Pero, al final, 60 minutos después de lo esperado, la diva del Bronx pisó las tablas del Castillo Sohail y el público que llenó el recinto se olvidó de todo.

Seis años son muchos, pero muchos más en el vertiginoso mundo del pop. El de J.Lo en 2019 fue, sin duda, el concierto de aquel verano: colas interminables para acceder a los mejores lugares en pista, asistentes de buena parte de todo el país (era el único recital ibérico de la cantante)... La cosa ha cambiado: el año pasado Jennifer Lopez tuvo que cancelar un buen puñado de fechas de su gira por EEUU por la escasa venta de tickets: rebautizó el tour como un espectáculo de grandes éxitos, aunque, al menos en EEUU, los fans tampoco parecieron responder en masa. Finalmente, neoyorquina decidió cancelar la gira alegando problemas personales (supuestamente, su divorcio del actor Ben Affleck). Algo parecido ocurrió con su fecha en la Costa del Sol: primero iba a celebrarse en el Estadio de Atletismo de la capital, con un aforo para unas 30.000 personas (las que sí congregó Manuel Carrasco); después el ritmo de adquisición de tickets, menor del esperado, obligó a redimensionar las ambiciones y optar casi a última hora por el castillo de Fuengirola, que permite a lo sumo a cerca de 15.000 almas. Horas antes de la celebración del recital aún había entradas disponibles en pista, las más asequibles (a unos 100 euros).

Pero, más allá de cifras y consideraciones de otro tipo, lo cierto es que J.Lo sigue sabiendo armar un espectáculo de primer orden, para todos los públicos (incluido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien no se quiso perder la cita). Se mantiene en una forma espectacular, a estas alturas atesora un repertorio de hits inapelable, está arropada por un cuerpo de baile que es la crema en lo suyo; entre todos, con una escenografía dinámica y a la última, esa Jenny from the block de formidables 55 años que sigue siendo un huracán monta una fiesta entre la música dance, el hip hop el pop latino puro y duro y las nuevas tendencias del urban (hasta se atrevió con un número de reminiscencias flamencas, mantón incluido). ¿Fuertes vientos? El verdadero torbellino fue J.Lo.