Pet Shop Boys convierten Starlite en una macrodiscoteca

Pet Shop Boys se acerca al medio siglo de vida en plena forma. Con más de 100 millones de discos vendidos son leyenda global de la música bailable y así lo certificaron con un lleno absoluto en el festival Starlite de Marbella. Un auditorio con mayoría de asistentes de origen foráneo pudo por una noche convertirse en una auténtica macrodiscoteca. En cerca de dos horas de show hubo tiempo para repasar buena parte de los himnos intergeneracionales, así como para actualizar una puesta en escena siempre única e intransferible. La provincia de Málaga sigue una temporada más, con nombres propios como los del dúo británico, siendo auténtica meca para millones de aficionados a los mejores conciertos y macroeventos.

El espectáculo de este miércoles arrancó como estaba previsto con 'Suburbia', igual que en el Icónica Santalucía Sevilla Fest (si bien no se solaparon al 100% uno y otro setlist). Y acabaría, de idéntica manera, con un 'It's a sin' que daría paso a los dos bises finales, 'West end girls' y 'Being boring'. Algo de magia tuvo la velada en la icónica cantera marbellí, porque entre canción y canción, Neil Tennant se emocionó y logró contagiar emoción a miles de fans totalmente entregados. Derrochó simpatía, además de ritmo, expresando en numerosas ocasiones lo feliz que estaba al poder formar parte de Starlite.

La puesta en escena de Pet Shop Boys volvió a destacar por su amplio espectro de recursos. / DELANIEVE

En segundo término, como la mayoría de las veces, Chris Lowe dirigía a los teclados la fiesta, arropado por otros tres intérpretes a la percusión y en los teclados. ¿Dónde marcaron una vez más la diferencia? En las proyecciones, los juegos de luces y esa forma tan depurada de engrasar el ritmo de la noche, a base de éxitos, en una gira que a modo de declaración de intenciones se denomina 'Dreamworld. The greatest hits live'.

Soñaron e hicieron soñar. Pet Shop Boys pusieron a bailar a toda la cantera, con sus himnos atemporales, y tuvieron presentes, entre otros numerosos rostros famosos, a las mismísimas gemelas Kimpel, Nicole, la pareja de Antonio Banderas, y Bárbara, así como a Laura Madrueño, Valeria Mazza o Fran Rivera.

Para el recuerdo quedarán instantes únicos, como la sentida interpretación a modo de cover de ese himno de U2 titulado 'Where the streets have no name' o clásicos propios 'Left to my own devices', 'Domino dancig', 'Paninaro' o 'New York city boys'. Pero también fueron coreados momentos más sosegados, como los que propician 'Jelousy' o 'Rent'.