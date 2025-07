Roy del Postigo, historiador del arte y escritor de 'Pasión y Deseo': "Málaga es mi casa, mi espacio sentimental"

Barrio de El Perchel, es domingo por la tarde y un niño con sus dos abuelas disfrutan de la repetición de 'Se llama copla'. Esta escena se volvió rutina cada semana, y sin saberlo, introdujo a Roy del Postigo en el mundo de la cultura malagueña, de las coplas, de las letras, del folclore y de la Semana Santa.

Ese niño, tiene ya 24 años y a parte de ser historiador de arte es el escritor de Pasión y Deseo, un ensayo que muestra distintas realidades culturales que han tomado el folclore andaluz como espacio en el que hacerse fuerte ante la adversidad, y para que también exista un testimonio de ello, "a veces no se nos ha dejado contar la historia de la comunidad LGTBI Q+, del pueblo gitano o del andaluz", sentencia el autor, que presenta hoy el libro en el Ateneo (19.30 horas).

Pasión y Deseo, su reciente publicación

Para el autor, la cultura popular ha servido históricamente de refugio frente a un sistema que a veces peca, según él, de "heterofascista, neoliberal y burgués". Desde la copla hasta las imágenes religiosas, Roy analiza cómo determinados iconos han sido despojados de su carácter popular por las instituciones, y apuesta por devolverles su esencia comunitaria a través de una ardua investigación combinada con sus letras y su experiencia personal.

En su libro introduce el concepto de "las Maris", una sensibilidad que, según explica, reúne distintas formas de disidencias presentes en Andalucía: desde las mariquitas hasta las Marías Santísimas, pasando por las mujeres que charlan en las puertas de sus casas. Para él, todas ellas comparten un espacio de resistencia y supervivencia que las hace hermanarse en una misma raíz cultural. "Las Maris son esa herramienta de resiliencia que usamos en la vida, como mi abuela que al escuchar a La Pantoja se sentía identificada con sus letras y eso le ayudó a ser libre", afirma. Cuenta que era necesaria una dislocación geográfica, incluso también temporal, que atendiera a Andalucía, a la comunidad LGTB, al feminismo, a la cultura de los cuidados, al orgullo de clase visto desde Andalucía.

En Pasión y Deseo, el historiador ahonda en la importancia de Málaga y la Costa del Sol como escenario cultural propio, especialmente en lo relacionado con la exposición turística y el desarrollo de espacios de libertad como Torremolinos y la Nogalera. Este último enclave, sostiene, fue —y sigue siendo— la cuna del transformismo andaluz. La figura de Isabel Pantoja, omnipresente en el libro, sirve para ejemplificar ese cruce entre cultura popular y la disconformidad. Según Roy, no hay noche en la Nogalera que no se represente una copla de Isabel Pantoja en el cuerpo de un transformista.

Roy asegura que hay muchísimas compañeras y compañeros que están reflexionando sobre el folclore andaluz o sobre distintas particularidades del folclore andaluz, "pero yo creo que mi aportación es la desarticulación de ciertos iconos como herramientas del poder a iconos del poder popular. Por ejemplo, las vírgenes", deja claro Del Postigo

Imágenes religiosas en su ensayo

El ensayo recoge una lectura singular de las imágenes religiosas. Lejos de verlas como meros instrumentos del poder eclesiástico, Del Postigo reivindica su valor como iconos del pueblo. "Cuando el Cautivo sale a la calle, es de la gente", dice. Para él, las vírgenes andaluzas son parte esencial del folclore y de la identidad popular, al igual que la copla. Por eso, dedica un capítulo especial a las vírgenes titulado 'Las vírgenes de la Andalucía Rosa', donde confluyen figuras como la Virgen del Rocío o la Esperanza con artistas como Rocío Jurado, María Peláez o Miguel de los Reyes. "Es un apéndice donde Málaga está muy presente, por ejemplo cuando hablo de la Zamarrilla pues abordo la vinculación de Marifé de Triana con la Virgen de la Amargura", explica Del Postigo.

Roy a flor de piel

El libro, además, no rehuye las historias personales. En un fragmento, Roy relata cómo los cruces de tronos en la Alameda Principal le sirven para hablar de la fragilidad de los espacios donde las disidencias han tejido comunidad. Recuerda el bar Tívoli, en tiempos del franquismo, como un lugar donde se encontraban personas del colectivo sin necesidad de banderas ni etiquetas. "Eso me hace reflexionar sobre la fragilidad de esos espacios en los que tejemos comunidad", señala.

Del Postigo defiende que Pasión y Deseo es un libro escrito desde la cercanía, no desde el tono académico con el que está acostumbrado a escribir, "me he bajado al barro", expone.

Ha puesto su propio cuerpo y su experiencia en la escritura, sin censuras. De hecho, reconoce que su relación con la copla ha estado marcada por las autocensuras que la sociedad impone. "Yo no entendía o no tenía aceptada mi sexualidad, y yo mismo renegaba de la copla cuando era adolescente, porque se consideraba de mariquitas. Pero hoy sé que todo eso forma parte de la construcción visual y cultural que nos rodea, de las autocensuras que nos ponemos y nos quitamos", reflexiona.

No concibe el libro sin añadir su experiencia personal, "sé que no tengo la relevancia de las figuras a las que cito, pero veo interesante contar el contexto del que parto, para mí por ejemplo, son importantes las coplas de Pantoja porque la primera vez que me pude enamorar con relativa libertad lo hice teniéndola como banda sonora", afirma el escritor.

La eternidad de la copla

El autor se resiste a la idea de que la copla haya muerto. Al contrario, asegura que sigue viva en la voz de artistas como María Peláez, Diana Navarro, Pasión Vega, Pastora Soler o la propia Pantoja, entre muchos otros. Y cree que el sistema intenta invisibilizarla porque la copla sigue siendo peligrosa: sigue habitando en cuerpos travestidos, en cocinas de barrio, en las voces de quienes no encajan con el canon social.

Para Roy del Postigo, la pasión es modo de vida. "¿Para qué vamos a vivir sin pasión? Eso es lo más bonito que hay. La pasión de ser libre y de ser como cada uno quiere ser", afirma.

Pasión y Deseo es su primera obra, pero también es un compromiso con su tierra, sus raíces y con la memoria colectiva. "Espero que la gente se identifique con lo que cuento", cuenta Roy. Y añade que cualquier persona puede leer su libro, "no hace falta ser andaluz, cofrade o coplero para acercarse a Pasión y Deseo”, concluye.