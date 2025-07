Los Caños vuelven a Málaga tras 20 años de parón: "Le debíamos una despedida al público"

Veinte años de música, escenarios y experiencias. Los nervios siguen aflorando en los momentos previos a los conciertos, como si fuese la primera vez. Pero ahí siguen, subidos en la tarima, despidiéndose de su público de la forma que nunca lo hicieron. El dosmilero grupo de Los Caños vuelve el sábado 19 de julio a Málaga en una cita especial en el Selvatic Málaga Fest 2025. Tras dos décadas de parón, el conjunto de artistas se ha reunido para emprender su gira '20 años pensando en ti', un trabajo muy personal con el que saldan la deuda que tenían con su gente. "Nos fuimos sin decir adiós, y teníamos una despedida pendiente con el público, llevaba mucho tiempo queriendo hacer esta gira y ya hemos aprovechado que también es nuestro 25 aniversario", ha dicho Kiko, quien pone voz al grupo.

El pop sureño de 'Los Caños' resuena de nuevo en la provincia de Málaga, tras varios años sin viajar por la Costa del Sol, el grupo vuelve con más ilusión que nunca. "Es una tierra muy especial para nosotros, es una ciudad que se entrega mucho, un público muy caliente que lo da todo", ha confesado el artista. Los componentes de Los Caños guardan agradables recuerdos de la tierra malagueña. Conciertos en La Malagueta, en el Tivoli... y muchos rincones más donde los músicos han desplegado su arte gaditano.

Un homenaje a los adolescentes que un día fueron

Como un regalo para sus fans y para ellos mismos, así llega la nueva gira de Los Caños. Un tour que viaja por sus orígenes y que rememora el estilo, las canciones y la identidad de quienes en ese momento solo eran unos adolescentes. "Volvemos a ser tres niños en cuerpos de hombres, estamos reviviendo una de las épocas más bonitas de nuestras vidas que es la juventud", ha recalcado Kiko Gaviño.

Y aunque los tiempos y los formatos de consumo cambien, la esencia del grupo que marcó a toda una generación, sigue intacta. "Las canciones que estamos cantando en esta gira no las hemos tenido que retocar porque suenan muy nuestras, suenan incluso actuales", ha confirmado el vocalista. Canciones que se adaptan y transforman buscando un hueco en la complicada industria de la música, "al final te tienes que reinventar, la música cambia", ha expresado el gaditano.

Vuelve el grupo de Los Caños / L.O.

La evolución de Los Caños surgió de manera leve y acelerada, en sus años de esplendor y trabajo. De un pop romántico con 'Niña piensa en ti' (2000) a un sonido más rockero y enérgico con 'Los locos somos así' (2003). En este último disco la implicación fue especial. "Íbamos buscando cosas que nos gustaran, y ese es el disco en el que más nos involucramos, del que estuvimos más pendientes de la producción, de las canciones, de los arreglos...", ha afirmado Kiko.

La época dosmilera fue la cumbre del éxito para los tres componentes de 'Los Caños'. Pero, un día los milenials vieron a su grupo favorito desaparecer, sin despedida. Por eso están de nuevo aquí, dándoles el adiós a quienes apostaron por ellos hace ya dos décadas. "Yo lo que quería era darle un regalito a todos esos que vivieron la música desde el principio con nosotros".

Y aunque el futuro del grupo aún es bastante incierto, no queda duda de que la música seguirá siendo la principal aliada de sus historias. La gira de '20 años pensando en ti' acaba en marzo de 2026 en el Movistar Arena, en una cita muy especial. Sin embargo, esto no supondrá el fin de Los Caños, "lo que es la parte musical de los conciertos queremos mantenerla viva, queremos seguir trabajando y sacando nuevas canciones", ha confesado el vocalista, quien todavía mantiene las ganas de trabajar, crecer y mejorar.

El adolescente de 14 años que se emprendió en esta aventura, ya ha madurado y aprendido, pero las experiencias no le han robado las ganas de cantar y crear. "Aún queda mucho del Kiko adolescente, tengo 39 años pero no he cambiado". Su pasión por la música es algo innato, y el ansia de crecer y contar al mundo sus letras, se mantiene intacta al primer día.

Los Caños no planean bajarse del escenario todavía. Entre sus intenciones se encuentran la de crear canciones inéditas, "para así posicionarnos en la industria y hacer que el grupo crezca", ha admitido el cantante gaditano.