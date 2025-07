"El hip hop fue, para mí, padre, enseñanza y estilo de vida"

Estos días estrena proyecto y gira, El último baile (Deluxe), casi una continuación de su último trabajo, que se llevó el Grammy. ¿Qué novedades aporta este nuevo concepto?

El último baile (Deluxe) es un poco segundo tiempo de lo que fue la primera parte de El último baile, siendo un disco de los más largos que tuve, me quedé con ganas de hacer algunas cosas y de tocar algunos géneros, y de probar algunas combinaciones. De ahí nace la necesidad de hacer el Deluxe, entre tomas que se quedaron afuera para el último álbum, y temas que fui haciendo durante la gira de El último baile, y a continuación del lanzamiento de la primera parte, así que así se reformó lo que es el Deluxe, y creo que ahora en general queda un disco conformado 100%, un disco de 20 temas super largo, el más largo de todos mis álbumes, con un concepto muy marcado.

Lleva años creciendo, pero El último baile supuso su consolidación como artista a nivel mundial. ¿Qué ha aprendido de este camino, desde aquellos inicios en el freestyle?

El último baile creo que me marcó demasiado, también como la palabra que le doy a esta etapa, establecimiento, mis dos primeros discos fueron parte de un traspaso y un crecimiento desde las batallas del freestyle hasta encontrarme con la música. Congeniar en vivo, comprender que me gustan los álbumes. Creo que en esta etapa de El último baile ya se le nota una raíz marcada en esto de la música, ya comprendí que esto es mi vida y que voy a vivir de esto toda mi vida, y que esta pasión me corre por las venas.

¿La industria musical ha cumplido sus expectativas? ¿Se ha llevado algunas decepciones?

Agradezco mucho que siempre que saco música, cada lanzamiento que presentamos, la gente esta presente y se suma más gente, es una locura. Siento que El último baile fue uno de los álbumes con más repercusión de los que tuve. Creo que eso es fruto de todo el trabajo que hacemos, pero también del amor que tiene la gente y de la fidelidad de los que siempre están ahí.

Trueno / L.O.

El último baile es todo un homenaje al hip hop. Para algunos, es un género que ha ido perdiendo presencia en favor de otros más populares ahora, como el trap o el reguetón. ¿Es una reivindicación nostálgica, o el hip hop está a punto de vivir su propio renacer?

Sí, yo creo que el hip hop está en su mejor momento, al no ser un género y ser un movimiento y adoptar tantos géneros diversos siento que fue un padre para mí, una enseñanza, un estilo de vida que yo adopté desde que nací y en este álbum, El último baile (Deluxe), creo que se ve plasmado lo que yo escuché, los géneros que pude tocar, cómo uno puede viajar por la música sin conocer ningún país, entender qué sonido es de que ciudad y poder homenajearlo. Hablando del movimiento en general nunca murió, es más, está en sus mejores momentos. Siento que la cultura latina escala muy fuerte en cuanto al hip hop así que siempre vamos a estar aportando nuestro granito de arena.

¿Qué nos cuentan sobre Trueno las canciones de Trueno?

Yo creo que mis canciones son una transparencia de mis sentimientos. Si estoy feliz sale una canción feliz, si estoy triste sale una canción triste. Trato de tener muchas versiones, pero siempre ser yo y ser fiel a lo que estoy pasando en ese momento y a lo que siento y me nace, comunicar en base a las vivencias y a las sensaciones que vivo en el momento.

La irrupción en el panorama mundial de la cultura urbana, antes un género casi minoritario y alejado de los circuitos comerciales, y que hoy es un fenómeno de masas, fue objeto de críticas por muchos especialistas musicales. ¿A qué cree que se debe esta minusvaloración de la música urbana, como si fuese un género menor?

Yo creo que la cultura urbana es muy necesaria, nace de los barrios, la música urbana nace de barrios que necesitan expresarse, por así decirlo, lanzar su mensaje de uno mismo para uno mismo y de ahí nace el hip hop, el reguetón. Toda la música latina tiene mucho que ver con lo urbano, entonces siempre hay que levantar la bandera de lo urbano porque es de donde salimos, y de donde aprendimos, y es parte de una sociedad, del día a día de la calle. Lo urbano está ahí, impregnado un poco aleatoriamente, diciendo lo que pasa y lo que sentimos y de lo que vivimos al día a día, siempre llevaremos esa bandera.

En los últimos años, varios artistas urbanos argentinos han asaltado el panorama mundial y ahora prácticamente dominan la escena. ¿Qué está ocurriendo en Argentina?

Yo creo que lo que ocurre en Argentina es una formación musical muy propia, es un país con mucha cultura musical, con mucho rock and roll, mucha música urbana, mucho show en vivo y mucho respeto por la música. Y creo que eso se ve plasmado en todos los artistas, y en la dedicación y pasión que le ponemos, que nos hace verdaderamente especiales.

