Mikel Erentxun ve Andalucía como su segunda casa: "Me encanta su gente y gastronomía"

El cantante Mikel Erentxun, miembro de la mítica banda ochentera Duncan Dhu, ha revelado el especial vínculo que lo une a Andalucía, una tierra que considera "casi una segunda residencia". Asimismo, ha adelantado que, una vez finalice la gira 'DD40', con la que celebra el 40 aniversario del grupo, "cerrará definitivamente la puerta a Duncan Dhu", para retomar su carrera en solitario, en la que promete mostrar "a un Mikel Erentxun aún más acústico".

En una entrevista, Erentxun ha expresado su entusiasmo por regresar a Andalucía, donde actuará el próximo sábado 26 de julio en el marco del Brisa Fest, en Málaga. El artista ha confesado que siente un vínculo especial con esta comunidad, a la que considera "casi una segunda residencia", ya que posee una casa en Zahara de los Atunes (Cádiz), donde pasa numerosos fines de semana. "Me encanta Andalucía, su gente y su gastronomía", ha subrayado.

No obstante, ha confesado que "lo que peor llevo es el clima; en verano hace mucho calor, pero por lo demás, Andalucía es una tierra maravillosa". A nivel musical, ha recordado que desde los inicios de Duncan Dhu, hace 40 años, "siempre nos han tratado muy bien y hemos tocado muchísimo por allí".

Con respecto a la gira, Erentxun ha señalado que esta cita supone, en realidad, un reencuentro con el repertorio del mítico grupo formado por Diego Vasallo, Juan Ramón Viles y él mismo. "Vasallo no está en la gira, así que esto no es exactamente Duncan Dhu, es Mikel Erentxun interpretando sus canciones, recuperando temas muy olvidados y redescubriendo otros", ha matizado.

"Un alto en el camino", para retomar su carrera en solitario

El cantante ha declarado que ha asumido este tour como su "última gran gira, que va a durar dos años y tendrá una parada muy importante en América", ya que "a partir de aquí cerraremos definitivamente la puerta a Duncan Dhu" y "pondremos un alto en el camino". Así, Erentxun ha señalado que le apetece "hacer cosas mucho más pequeñas", aunque antes toca "disfrutar de esta gira agradecida, que está siendo fantástica en afluencia, llenando prácticamente allá donde vamos".

En este contexto, ha asegurado que su carrera en solitario le "va muy bien, a otro nivel", aunque "hemos hecho un paréntesis para algo que se nos ha ido un poco de las manos, porque, honestamente, la idea inicial era hacer una docena de conciertos este verano y al final haremos más de 100, debido a la gran demanda que hemos encontrado".

Así, ha señalado que tras este tour retomará su carrera en solitario, en la que mostrará a un Mikel Erentxun "aún más acústico que lo que estaba haciendo", porque "me apetece hacer justo lo contrario de una gran gira: tocar en lugares más pequeños, con una banda muy reducida".

Asimismo, ha revelado que preparar esta gira ha sido "bucear en el repertorio del grupo", donde se ha reencontrado con canciones que "ya casi ni recordaba". De igual modo, ha desvelado que el amplio repertorio varía en cada concierto, ya que "casi nunca hacemos dos conceptos iguales, aunque hay una docena de clásicos que no pueden faltar", como 'Esos ojos negros', 'En algún lugar' o 'Cien gaviotas', a las que se suman "unas quince canciones que vamos moviendo". Todo ello, hace que los conciertos "sean muy dinámicos, orgánicos y, sobre todo, que no nos podamos aburrir nunca".

El artista ha confesado que disfruta más al interpretar canciones menos conocidas que 'Una calle de París' o 'Jardín de rosas', al tiempo que ha destacado lo gratificante que ha sido "recuperar temas que nunca tocamos en su momento", como los incluidos en los discos 'Autobiografía' o 'Crepúsculo'. "El concierto está muy equilibrado, no es solo un ejercicio de nostalgia, también hay sorpresas", ha avanzado, añadiendo que "quiero pensar que es un concierto actual, que no se limita a mirar al pasado".

"He escrito mejores canciones como Mikel Erentxun que dentro de Duncan Dhu"

En este sentido, el integrante del grupo ha asegurado que "honestamente creo que he escrito mejores canciones como Mikel Erentxun que dentro de Duncan Dhu". Sin embargo, ha subrayado que "Duncan Dhu se ha convertido en algo mítico, con canciones que son auténticos himnos, por lo que no se puede comparar ni competir". Por eso mismo, ha aclarado que "Duncan Dhu es, sin duda, mucho más grande que Mikel Erentxun".

"El tiempo ha convertido a Duncan Dhu en algo que trasciende la música", ha destacado, al tiempo que ha señalado que las canciones del grupo "tienen una auréola mágica que no poseen las canciones de Mikel Erentxun". Además, ha comentado que los conciertos de la banda cuentan con "aforos muchísimo más grandes, una producción mucho más elaborada y mucho más dinero involucrado", aunque reconoce que "disfruto igual tocando solo con una guitarra en un teatro que actuando ante 10.000 personas en una plaza de toros". "Afortunadamente, siempre disfruto mucho al subir a un escenario", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que la conexión con el público se mantiene especialmente con las canciones de los años 80, debido a "la forma obsesiva en que se difundía la música entonces, a través de la radio, la prensa y la televisión, lo que generó éxitos que han quedado para siempre". En cambio, ha añadido, "en las décadas posteriores los éxitos han sido mucho más efímeros". Por ello, "cuando tocas canciones de los años 80, la gente las lleva en la sangre, incluso quienes son muy jóvenes y no vivieron aquella época", ha resaltado.

"Canciones incrustadas en el ADN"

Al respecto, ha destacado que cuando ve a gente joven cantando grandes temas como 'Cien gaviotas' "me parece algo maravilloso, porque muchos ni siquiera habían nacido cuando yo ya interpretaba esa canción". Al respecto, ha hecho hincapié en que "es una especie de transmisión de padre a hijo, e incluso de abuelo a padre y a nieto". "Duncan Dhu es muy afortunado por contar con canciones que ya están incrustadas en esa especie de ADN", ha valorado, toda vez que ha señalado que "lo más bonito que puede pasar es que la gente conozca la canción, aunque no conozca al grupo".

En cuanto a su carrera musical, el artista ha reconocido que uno de sus trabajos más preciados fue durante la pandemia del COVID-19, cuando grabó el disco 'Amigos de Guardia', que incluye 24 colaboraciones, entre ellas varios artistas andaluces como Zahara y Anni B Sweet. Esta última, oriunda de Málaga, también actuará en el Brisa Fest, donde "es muy probable que compartamos escenario, porque tenemos muy buena química y la adoro", ha señalado Erentxun.

Con respecto al panorama musical actual, el cantante ha destacado que "siempre hay proyectos jóvenes muy llamativos", toda vez que ha indicado que, para él, "quizás mi grupo favorito, que lo está rompiendo, es Alcalá Norte", considerándolo "el grupo revelación de este año, como lo fue Arde Bogotá el año pasado". "La escena del rock nacional está ofreciendo propuestas muy interesantes, como Arde Bogotá y Alcalá Norte, dos bandas jóvenes que lo están haciendo realmente muy bien", ha resaltado.

Por último, Erentxun ha señalado que, si pudiera hablar con aquel joven estudiante de arquitectura que comenzó con el grupo en los años 80, "no tendría mucho que decirle, porque siempre he disfrutado muchísimo de mi oficio, especialmente, porque cuando empezamos hace 40 años jamás imaginamos que acabaríamos viviendo de la música". "Éramos estudiantes, la música era un hobby y nunca nos planteamos ser estrellas del rock", ha afirmado, resaltando que "eso fue lo mejor de todo: no teníamos grandes pretensiones". "Por eso, no le daría ningún consejo al Mikel Erentxun de hace 40 años", ha confesado, para concluir que "creo que lo hizo muy bien".