El Canela ficha a Bob Vylan, el dúo que pidió la muerte para las fuerzas israelíes

Hace unas semanas, el Festival de Glastonbury trascendió las páginas de lo estrictamente musical por las controvertidas actuaciones de dos grupos de su cartel, Kneecap y Bob Vylan, que se refirieron durante sus intervenciones al conflicto entre Israel y Palestina. Especialmente polémicas fueron las palabras de los segundos, que corearon “muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel", animando al público, como finalmente hizo, a que les secundara. La actuación fue emitida por la cadena pública británica, la BBC, y hasta el primer ministro, Keir Starmer, se pronunció en contra. Por su parte, en EEUU se le ha denegado la entrada al citado dúo y ha sido cancelado en varios festivales europeos que ya tenían contratados. En esta tesitura, el Canela Party da un paso adelante y acaba de anunciar su fichaje para su inminente edición, que se celebrará del 20 al 23 de agosto en la plaza de toros de Torremolinos. Una contratación, qué duda cabeza, que va mucho más allá de lo artístico y supone una declaración de intenciones, un gesto hasta de cariz político.

"Súper contentos de anunciar que Bob Vylan se unen al Canela Party 2025", aseguran los organizadores en sus cuentas de redes sociales. Se trata de un dúo de punk y rap con discursos de gran fiereza política y radicalidad, que para muchos, incluso hasta el propio Tom Morello, recuerda a los primeros Rage Against The Machine. ¿Un ejemplo de una de sus letras? "Este país necesita urgentemente una buena paliza, amigo / Una buena reforma, sacar a los malditos dinosaurios / Sí, y matar a la maldita reina / Ella mató a Diana, de todas formas no la amamos".

Desde luego, quien no es fan de Bob Vylan es el primer ministro británico, Keir Starmer, quien se refirió así a su polémica actuación en Glastonbury: "No hay excusas para este tipo de discurso de odio tan espantoso". Tampoco Christopher Landau, vicesecretario de Estado de EEUU, que hace unos días anunció que se revocaban los visados de los integrantes del dúo, por lo que no podrán actuar allí: "Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país", declaró.