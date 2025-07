El Festival Marenostrum lleva a Fuengirola a The Prodigy

Marenostrum Fuengirola (Málaga) se convierte este sábado, 26 de julio, en el epicentro de la música electrónica con The Prodigy en directo, celebrando el 32 aniversario de Satisfaxion.

La cita de este sábado arrancará a las 20.00 horas y también contará con un 'show' de drones, según han señalado desde la organización. The Prodigy, conocidos por su enérgica mezcla de electrónica, punk y sonidos rave, ofrecerán un repertorio de éxitos como 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up', entre otros.

Por otro lado, el próximo jueves, 31 de julio, Vicente Amigo pondrá el toque flamenco al festival con un viaje por el alma del flamenco en el interior del Castillo Sohail. La organización lo califica como "un maestro de la seis cuerdas que nos transportará a través de los sonidos más puros y emocionantes de nuestro folclore".