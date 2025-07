María Terremoto: "Me he vuelto como una cajita de bombas, ni yo sé por dónde saldré"

No le queda grande su sísmico sobrenombre. Cuando canta María Terremoto es como si se abriera el suelo. Y el cielo también. Heredera de una insondable hondura rara de oír, y más en los tiempos actuales. Hoy abrirá el festival Alhautor, en la Finca El Portón, en Alhaurín de la Torre, con un disco bajo el brazo, 'Manifiesto', en el que remite a las sonoridades jondas más ancestrales.

Tiene 25 años y le ha venido todo tan rápido en la vida, lo bueno y lo malo, que el éxito con que ha empezado este 2025 es en realidad su renacer. Desde su precoz primer álbum en 2018, había solo publicado escasos singles y alguna que otra colaboración. Tras una rutilante aparición en el espectáculo de Pino Sagliocco se habló de un salto a terrenos más pop. Y luego se dejó de hablar. “Entré en un colapso absoluto”. ¿A nivel artístico? “Sobre todo personal” confiesa, “aunque una cosa y la otra siempre tienen mucho que ver. Entonces yo me planteé realmente si había sido una niña que tuvo su momento ahí en el flamenco y ya está. Llegué a plantearme si mi vida artística iba a continuar. Estaba además esperando mi segundo hijo y todo se me hacía muy complicado, cualquiera que haya sido madre comprenderá lo que pueden afectarte muchas cosas”.

Estirpe gitana

Vive desde muy niña en Sevilla pero es imposible hablar de ella sin mencionar su Jerez natal y la gloriosa estirpe gitana a la que por parte paterna pertenece. Los mimbres de su cuna más flamencos no podían ser. Nieta de Terremoto de Jerez e hija de Fernando Terremoto, que murió cuando ella solo tenía 10 años; casi la misma edad a la que su padre también había perdido a su abuelo. “Yo creo que tampoco estuvieron en vida tanto tiempo porque las personas tan especiales no están hechas para estar en este mundo”.

Ahora que en el flamenco no hay nada más moderno que lo más antiguo, da en su disco ‘Manifiesto’ un paso más allá. Atrás y adelante al mismo tiempo. Con letras que ella misma ha escrito. “No he intentado crear un poema, simplemente contar lo que tengo dentro, mi corazón es el que está hecho verso”. Teniendo en cuenta su rotundidad sobre el escenario, una verdadera fuerza de la naturaleza, cuesta oírle decir: “Esta es la primera vez que he confiado en mí misma”.

Hace unas semanas publicó un single de música urbana, titulado ‘Arrastrao’ y con la colaboración de la rapera malagueña Faenna. “La conocí por redes sociales y entramos en contacto. Me parecía interesantísima su manera de quejarse y gritar las cosas”. Grabado en el estudio del productor Lost Twin (que ha trabajado entre otros con C Tangana y María José Llergo). “Se forjó todo el tema allí, lo compusimos juntas en menos de media hora. Con ella me he sentido navegando en el mismo barco, muy compenetrada”. ¿Seguirá ahora ese rumbo? “Me he vuelto como una cajita de bombas, ni yo sé por dónde saldré, aunque ahora tengo claro que jamás en la vida dejaré de hacer flamenco”.