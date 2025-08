Viaja con nosotros en el Delorean y ponte bolillón, que son cosas de la edad

Esperemos que los camerinos del Castillo Sohail sean amplios, porque entre La Orquesta Mondragón, No Me Pises Que Llevo Chanclas y Modestia Aparte suman mas miembros que la Filarmónica de Viena. Y unos cuantos conciertos sus espaldas, todo sea dicho. Decadas atrás, en los ya lejanos años ochenta, eclosión creativa y heterodoxa en el país en todos los ámbitos culturales, surgían bandas de pop de distinto pelaje, debido a las benditas ramificaciones estilísticas que la ausencia de la unificación subnormal de internet proporcionaba. La terna que nos ocupa no se parecen entre ellos en nada aparentemente, pero cada cual a su modo transitaba por ese espacio de colores y fantasía que la época ofrecía, de manera triunfante a nivel comercial, siendo la banda de Javier Gurruchaga la más longeva(con casi 50 años de carrera, que se dice rápido). El punto común que los unía era precisamente el que los separaba: una identidad propia, buscada en la calle y no como ahora en teléfonos móviles.

No me pises que llevo chanclas. / MARCOS MEDINA

Cuando ya sonaba La Mondragón en las radiofórmulas, primeros 80 previos a la expansión de los aires de la llamada Movida Madrileña por todo el país, recuerdo que aparecieron unos señores llamados La Decada Prodigiosa actualizando grandes éxitos de los 60, a modo de popurrí, dislocando a nuestros padres por un momento y trayéndoles a un presente ya pasado(ojú que lío) a bandas como Los Brincos, Mustangs o Fórmula V, lo que no deja de ser paradójico. Más de 40 años después, la maquina del tiempo vuelve a trabajar y el Delorean nos vuelve a recordar que los artistas van envejeciendo, pero las canciones y las emociones vinculadas a ellas son atemporales. Es curioso como se etiqueta por décadas en esto de la música popular desde los años 50 a los años 90, pero en cuanto entra el siglo XXI todo se diluye. No se habla de más decadas, aunque ya estamos a la mitad de los años 20 del nuevo siglo. Se admiten teorías…

Modestia aparte. / L. O.

En cualquier caso, el agropop de Pepe Begines y sus muchachos, las escenas adolescentes de Modestia Aparte y el alma ecléctica y cosmopolita de Javier Gurruchaga forman parte (querámoslo o no) de la historia de la música pop de ésta mi querida España, ésta España tuya, esta España nuestra, como cantaba Cecilia. En el maravilloso escaparate del escenario frente al mar fuengiroleño del Festival Marenostrum, tendremos el próximo 9 de Agosto a las tres veteranas bandas rebobinando unos cuantos veranos atrás para regocijo de abuelos, padres y algún nieto despistado.

Viaje con nosotros, Caperucita Feroz, Corazón de Neón, Lola, Ponte peluca, Olvidate de mí, Como un sultán, Cosas de la Edad, Es por tu amor, Contrabando de sandías y de naranjas podrías, El Amoto, Bolillón, Japón, Footin Tonight... Todo ello con el Meditarráneo detrás. La verdad, ¿qué más queréis?

Sólo se me ocurre esto para terminar: But oooh!! Those summer… naaaaaaights.