Los festivales extienden la temporada alta con siete meses de macroconciertos

Corría el mes de diciembre y, ya en plenas fiestas navideñas, la Costa del Sol ofertaba más de una treintena de macroconciertos para esta temporada de 2025. El crecimiento de la oferta de festivales dentro de la provincia malagueña anticipó como nunca la venta de entradas. Pero llegada la primavera, con el Marenostrum Fuengirola celebrando el inicio de su décimo aniversario, empezaron incluso a cerrarse acuerdos con grandes artistas internacionales para los meses de octubre y noviembre, en recintos con aforo superior a 5.000 espectadores. La música también logra, a su manera, romper la estabilidad turística. Este año se alcanzará el récord de siete meses en los que bailar casi sin descanso.

¿Cómo dejar en apenas cinco meses dicha agenda en blanco? El propio Marenostrum Fuengirola a la hora de abrir la temporada alta, pero «por delante». Su apuesta por ofertar conciertos de gran aforo en pleno mes de mayo ha resultado todo un éxito. Ser los tempraneros de la Costa del Sol les ha permitido, en estos últimos años, confirmar ciertos nombres antes que nadie e incluso anticipar como ningún otro festival la venta de entradas.

La novedad para 2025 la representa el Selvatic Málaga Fest de la capital, pues trabaja en el acondicionamiento de su macrorecinto para poder acoger dos fechas que ya están escritas en rojo para miles de jóvenes y no tan jóvenes. Un artista de talla internacional como el colombiano Manuel Turizo ocupará las tablas de este gran festival el 4 de octubre, mientras que para el 19 de noviembre está ya anunciada la presencia del puertorriqueño Anuel AA, dentro de su nueva gira europea.

Con menos rango de fechas, el festival Starlite también ha ampliado su calendario primigenio. No obstante, las condiciones de su espacio para conciertos no permite, al menos por ahora, extenderlo hasta otoño. Sí que ha podido abrir su marca a la temporada invernal, pero no en la Costa del Sol, sino con macroconciertos en la capital de España (concentrados en las fechas navideñas y con el recinto madrileño situado en Ifema).

Quién sabe si en los planes de unos o de otros no figura ya la posibilidad de que ese modelo también se reproduzca en suelo malagueño. De momento, lo que nadie discute es que esta parte de Andalucía goza cada vez de mejores condiciones meteorológicas y de afluencia de turistas internacionales, a través de un aeropuerto cada vez con más conexiones, vuelos y pasajeros, como para convertirse en la meca de la música en cualquier momento del año.

De esto saben también bastante los ayuntamientos y establecimientos con licencia para espectáculos musicales en directo, porque asimismo los primeros en extender como nunca antes el calendario de fiestas o celebraciones.

Confeti, sonrisas y música: así es el Canela Party / Javier Rosa

Más nombres propios en 2025

El año que ya camina por agosto deparará de aquí a noviembre muchos más nombres internacionales, al margen de los dos ya citados para este próximo otoño. En su décimo aniversario, Marenostrum Fuengirola recibirá el jueves 14 a la británica Gaynor Hopkins, más conocida como Bonnie Tyler, pero ya han pasado por este recinto intérpretes y grupos del calibre de Jennifer López, Lionel Richie, Maná, Chayanne, 30 Seconds to Mars, The Prodigy, Myke Towers, Gente de Zona o Juan Luis Guerra.

Asimismo, por la cantera marbellí que sirve de enclave privilegiado para el Starlite, aún restan por actuar nombres tan significativos como los de Tom Jones, Texas, Al Bano & Romina Power o Camilo, que prevé dos fechas en esta cita, las de los días 28 y 29 de agosto. Entre quienes ya han dado un año más brillo con sus conciertos a este espacio para conciertos de hasta 3.000 espectadores figura también, con una doble jornada, Miguel Bosé. Antes de su regreso a los escenarios, en Starlite también se dejaron ver los mismísimo Pet Shop Boys, en esa gira que resume más de cuatro décadas en activo.

Otro nombre de leyenda es el de los estadounidenses The Beach Boys, que tomaban Starlite a pocos días del cierre del mes de julio. E igualmente han movilizado a miles de seguidores los veteranos Kool & the Gang, Seal o Europe.

No nos olvidamos en este punto de otros ciclos que van más allá de la programación de un único fin de semana, como le ocurre al 101 Music Festival. Ni tampoco de los que se ciñen a un fin de semana, por ejemplo Weekend Beach, Brisa Festival o el Canela Party. Todos de una manera u otra también contribuyen a que el destino costasoleño mantenga su atractivo por la vía de la música en directo.