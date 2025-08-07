El estado mexicano de Oaxaca denuncia a Adidas Originals y el diseñador Willy Chavarria por 'reinterpretar' la sandalia tradicional huarache

La huarache es la sandalia mexicana tradicional. Se fabricada con tiras de cuero de ganado bovino desde que los españoles llevaron al continente ese ganado; pero mucho antes el zapato se hacía con algodón. Tradicionalmente se ha asociado este tipo de calzado con la vida de campo y los frailes de algunas órdenes religiosas, pero hoy en día ha trascendido generaciones y se ha convertido en un icono del 'street style', sobre todo entre la población chicana.

Tal es su presencia en la moda, que el pasado fin de semana, en el Museo de Arte de Puerto Rico, el diseñador Willy Chavarria presentó junto a Adidas Originals su nueva silueta para los pies, la 'Chavarria Oaxaca Slip On', una actualización gomosa y voluminosa de la clásica sandalia mexicana pero con un giro contemporáneo que recuerda, por ejemplo, a la Yeezy Foam RNNR Onyx de Kanye West.

El diseño ideado por el creador californiano, hijo de madre irlandesa-estadounidense y padre mexicoamericano, es un híbrido sneaker-sandalia que rompe cualquier regla de estilo, y se puede adaptar a cualquiera a la vez.

El diseñador "fusionó la silueta del huarache tradicional mexicano con la estética urbana de Adidas, utilizando cuero premium, tejido clásico y suela alta tipo sneaker", se explicó durante la presentación.

Con una suela exagerada, empeine de cuero trenzado premium y diseño 'slip-on' de puntera abierta, la sandalia se puede llevar con o sin calcetines (con blancos es una opción muy de moda este verano). Es un calzado unisex muy versátil, para llevar con bermudas o falda.

La huarache de Adidas Originals x Willy Chavarria. / INSTAGRAM

Herencia cultural

En la presentación de la sandalia, Chavarria hizo referencia directa a su herencia méxico-estadounidense. Además, la campaña ha sido fotografiada por Marco Ovando y protagonizada por el artista mexicano Juan Berthau, para subrayar esta herencia.

A pesar de este intento, la empresa Adidas y el diseñador Willy Chavarria fueron acusados de apropiación cultural y plagio de los huaraches de la Villa de Hidalgo Yalálag, por su línea 'Oaxaca Slip On'.

El tema se ha elevado al Congreso de Oaxaca, donde el diputado local Isaías Carranza ha denunciado la zapatilla, llamando a las comunidades originarias a defender su patrimonio cultural, tras señalar a la marca y su línea de huaraches. El político admitió que desconoce si el diseñador cuenta con los permisos o autorizaciones de los artesanos y artesanas de la comunidad de Yalálag, población de la región de la Sierra Norte de Oaxaca. También ha pedido que se investigue "este probable hecho de apropiación cultural", ha expresado.

Por su parte, la secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca señaló en un comunicado que la adopción sin consentimiento de elementos culturales de pueblos originarios con fines comerciales supone "una violación a sus derechos colectivos".

Exigió por ello a Adidas "la suspensión inmediata de la comercialización del modelo 'Oaxaca Slip On'", abrir un proceso de "diálogo y reparación de agravios" con la comunidad de Yalalag, así como reconocer públicamente el origen del diseño.

Plagio

El Gobierno de Oaxaca, por su parte, también ha inforamdo de que presentará una denuncia por el uso del nombre 'Oaxaca Slip On' y su diseño de huaraches que es un plagio de los huaraches de Villa Hidalgo Yalálag.

Por ahora, no hay fecha de lanzamiento confirmada de la huarache reinterpretada por Willy Chavarria y Adidas Originals. En Instagram, Chavarria ha escrito un "soon" (próximamente) junto a la imagen del modelo.

Chavarria, quien exalta en sus creaciones su ascendencia chicana, estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de "glorificar a los criminales" en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

No es la primera vez que desde México se denuncia apropiación cultural y el uso no autorizado del arte de sus pueblos originarios por grandes marcas y diseñadores como la china Shein, la española Zara o la venezolana Carolina Herrera.

