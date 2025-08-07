Pecos, 45 años después: quien tuvo, retuvo

Nadie esperaba que Pecos (no Los Pecos) regresaran a los escenarios que abandonaron hace 20 años. Lo hicieron por todo lo alto, tras décadas de éxito arrollador. Estadios, firmas, portadas... Un final a la altura del grupo que marcó el pop patrio con 'Háblame de ti', 'Esperanzas', 'Acordes' y 'Si me faltaras tú', entre otros éxitos de la música popular en español. Los hermanos Herrero Pozo, Pedro y Javier, el moreno y el rubio, despacharon cuatro millones de discos entre 1978 y 2005. Poco se sabía de ellos hasta que, el pasado diciembre, anunciaron su regreso con la gira 'Dos voces y una historia', que pasa la semana que viene (13 de agosto) por Marenostrum Fuengirola.

Si quiere ir al concierto y no dispone aún de entrada, mala suerte; tampoco si se hubiera dado un poco más de prisa lo habría conseguido: el recital colgó el cartel de «no hay billetes» el pasado mes de febrero, seis meses antes de su celebración. En realidad, todos los conciertos del tour están agotando el papel, y posiblemente vaya a ser una de las giras más rentables de la temporada en nuestro país (aunque la atención esté en otros artistas y otras músicas en principio más de moda). ¿Cuál es el secreto?

Web de Marenostrum Fuengirola donde se anuncia el 'sold out' de Pecos / La Opinión

«A veces la nostalgia / Se disfraza de ternura / Y nos pinta una sonrisa al recordar, / Un patio de colegio / O el calor del primer beso / Escondiendonos en un portal...», cantaban los hermanos en 'A veces la nostalgia', uno de sus éxitos. Y eso es lo que exactamente sienten muchas (no nos engañemos: el público mayoritario de Pecos siempre ha sido femenino) cuando siguen escuchando unas melodías y letras, vehículos para el teletransporte a un etapa de inocencia y descubrimiento cuya tentación es irresistible.

Los hermanos Herrero, que nunca cometieron excesos, evocan a una nostalgia limpia

Porque, además, Pecos, que han confesado haber sido «golfos» pero nunca haber cedido a los excesos del alcohol y las drogas (incluso uno de los dos, Pedro, se casó a los 22 años y ahí sigue el matrimonio en forma, más de 40 años después), encarnan a la perfección el recuerdo limpio, sin rémoras, sin arrepentimientos. Por eso cuentan las crónicas de recitales de la gira que muchos de los asistentes, que vivieron en su juventud el auge del grupo musical, acudieron con camisetas conmemorativas y mensajes como «45 años no son nada» o «La espera ha merecido la pena»; circulan también vídeos de muchas fans madrileñas, ya en su quinta década de existencia, viajando en metro tras el concierto del Movistar Arena cantando a todo pulmón los hits del dúo, como si fueran swifties. Aunque, en realidad, ellas no reciben lecciones; fueron las primeras fans de España: al fin y al cabo, los hermanos Herrero fueron los primeros grandes impulsores del fenómeno fan en nuestro país, así que quien tuvo, retuvo.

«La gente viene a vernos porque le recordamos su adolescencia, la etapa más feliz de su vida», resume a la perfección Javier en una entrevista con Telecinco.es. «Estamos encantados de poder subir y participar y que participen con nosotros en las canciones, cantándolas, y que sea una fiesta. Que se diviertan y el tiempo que dura el concierto, si son dos horas, pues que se olviden de esos problemas cotidianos que tenemos todos. Que disfruten de las canciones que, de una forma u otra, marcaron parte de su vida y de la nuestra», añade Javier.

El regreso

¿Por qué han vuelto a los escenarios? Javier y Pedro, ya sexagenarios, se encontraban en una etapa de semibarbecho creativo: Javier publica canciones en solitario de vez en cuando; Pedro, menos asiduamente. Fue todo más sencillo de lo que parece, tal y como recordaron ambos recientemente: «Nos lo ofreció una empresa fantástica [Concert Tour], con buenos medios, y decidimos hacerlo. Empezamos a tener una edad ya peligrosa, hay mucha gente que no ha podido vernos en directo y va a ser una especie de despedida», contó Pedro, asegurando que la producción que llevan es «de otro nivel»: «Nunca hemos hecho una gira así; antes actuábamos en fiestas populares, con buenos equipos y grandes músicos, pero la producción quellevamos nunca la habríamos imaginado». Todo para celebrar, como dicen, os voces y una historia; en realidad, muchas miles de historias, porque las canciones del repertorio de Pecos abrazan los amores, desamores, anhelos y sueños de personas que aún se resisten a dejar de amar y soñar.