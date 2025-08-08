Canela Party, su festival de música de confianza

Festivales de música se celebran muchos, sobre todo en verano, pero ninguno es como Canela Party. Su filosofía es insobornable (su cartel no sucumbe a las tendencias de moda y suele estar compuesto por luminarias y emergentes del underground del hardcore, el punk, el rock, el pop y alrededores) y, claro, es la cita del 'gran pitote', en la que invitan al público y a las bandas de la última jornada a acudir con sus mejores y más currados disfraces. Este año, cita del 20 al 23 de agosto, en el recinto ferial de Torremolinos.

Antonio Mata, codirector y uno de los organizadores del Canela Party, nos comenta orgulloso: «Aquí la gran mayoría de personas viene a ver a los grupos. Siempre queremos hacer un festival para gente a la que le gusta música y disfrutar con ella». Aquí los recitales no son la música de fondo, la banda sonora que se despliega mientras el público se entretiene en otros asuntos; en el Canela la música es el centro y el eje de la diversión.

Se habrán podido imaginar que esto no es un macrofestival, ni mucho menos, a pesar de que cada año suma adeptos, que vienen de todas partes de España: «El festival ha ido creciendo poco a poco cada año, pero nos gusta definirlo como una fiesta de amigos en la que cada año ha ido sumando nuevos», comenta el organizador.

Singularidades

En el Canela Party tienen otra forma de trabajar, que se refleja en absolutamente todos los detalles, por pequeños que sean: por ejemplo, disponen de dos escenarios pero uno no empieza a sonar hasta que el otro haya finalizado, por los que los asistentes podrán ver y escuchar a todos los nombres del cartel. Un cartel en el que, por cierto, no hay nombres en grandes y otros en pequeño: «Todos los artistas se anuncian por orden alfabético», apunta Mata. Tampoco hay zonas VIP ni entradas premium ni deluxe. No creen en ellas. Aquí todos son iguales.

«Creo que, después de tantos años, se ha creado un poco el sello Canela. El público viene confiando en que se ha confeccionado el cartel con buen gusto, primando la calidad artística de los grupos que tocan», explica Antonio Mata, quien reconoce que, muchas veces, los asistentes les dicen que aunque no conozcan a gran parte de las bandas fichas se fían del criterio de selección y saben que disfrutarán y conocerán propuestas musicales interesantes.

La última jornada del festival, el sábado, del pasado año con asistentes disfrazados, que es ya una tradición en Canela Party.hotocall del sábado, el día de los disfraces / José Báez

Este año, cómo no, hay un cartel formidable. El miércoles 20, habrá artistas como Kokoshca, La Milagrosa o Maria Iskariot; el jueves 21, estarán Aiko el Grupo, los malagueño-madrileños Biznaga y Bob Vylan (sí, el dúo de rap-punk que la lió en Glastonbury con sus cánticos contra las fuerzas israelíes), entre otros. El viernes 22, el festival contará con Axolotes Mexicanos, Bar Italia, Bum Motion Club y los míticos The Get Up Kids, entre otros; y el sábado 23, la noche del 'pitote', la de los disfraces, turno de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Fat Dog, Tropical Fuck Storm, MJ Lenderman o Les Savy Fav.

Sobre estos últimos, iconos del indie contundente y mensajes irónicos, Antonio Mata, recuerda cómo se lo pasó Tim Harrington, el cantante de la banda, en una de las ediciones del Canela Party: «Hace dos años, tuvimos un problema climatológico. La última jornada hubo unos vientos muy fuertes que nos obligaron a parar el festival durante varias horas y Tim decidió irse de fiesta con el público. Estuvo horas allí mezclado entre ellos y haciéndose fotos. Y luego, aprovechó el material que nosotros habíamos retirado de producción del backstage para montarse su show cuando tocó». Cosas que sólo pasan en el Canela.

La burbuja de los festivales

«Canela Party es un festival independiente, no hay fondos de inversión detrás», sentencia Mata, y añade: «Nosotros queremos estar alejados de todo eso, de lo que es un macrofestival. Lo nuestro es un festival pequeño-mediano en el que queremos que la gente se sienta cómoda».

Inevitable preguntarle por la existencia de una burbuja de festivales de música en nuestro país: «Es así. Nos consta que este año hay muchos festivales que están teniendo dificultades para combatir los gastos. La gente o parte del público se ha saturado, se ha aburrido o se ha buscado otra forma de invertir su tiempo libre», explica.

La saturación de citas musicales ha aumentado la competencia pero también la entrada de fondos de inversión, que, según Mata, «son muy negativos para el desarrollo de la cultura y de la música»: «Lo que han provocado, principalmente, es que se disparen los gastos», argumenta.

Público, durante el concierto de Adiós Amores / Javier Rosa

Aun así, muchos festivales se mantienen con éxito y pisando fuerte a lo largo de los años. En el caso de Canela Party, según cuenta el codirector de este festival tan singular, están muy satisfechos con la acogida del evento temporada tras temporada. ¿La evolución pasa por crecer, ser más ambiciosos, o están ahora en el lugar y en el tamaño más adecuados? «Estamos en el tamaño que nosotros soñábamos hace mucho tiempo. Tenemos un público que siempre habla muy bien de nosotros y la prensa nos trata muy bien. Somos unos privilegiados», responde.

La bandera palestina que proyectó el grupo vasco Lisabö en el festival / Javier Rosa | Live Photo