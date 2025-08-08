Maripaz Vega pone fecha a la finalización de la carrera más larga de una mujer en los ruedos

“Nunca pensé en hacer una despedida”, indicaba la torera ante un intenso proceso de preparación de cara a los acontecimientos que le aguardan, entre los que no duda en incluir una despedida de la plaza de toros de La Malagueta, “donde he nacido, donde me he formado en la Escuela Taurina, y donde he logrado importantes triunfos”. “Le he dedicado muchos años al mundo del toro, y ha llegado el momento de pensar en hacer otras cosas con tu vida”, manifestaba a la vez que aseguraba que “nunca he perdido la ilusión por seguir toreando y entrenando cada día”.

Para ello, va a contar con la colaboración del que fuera matador de toros Lázaro Carmona, que volverá a apoderarla en una segunda etapa con el fin de poner el colofón que merece la que es la carrera taurina más larga de una mujer en toda la historia del toreo. “Ha escrito una página importante en la historia del toreo, con un currículo muy importante ante toros muy serios que no ponen en duda su capacidad; por lo que debe despedirse como merece”, señalaba ante la que también va a ser su despedida como apoderado.

Maripaz Vega tomó la alternativa en 1997 / L.O.

Maripaz Vega (Málaga, 7 de noviembre de 1974) tomaba la alternativa en Cáceres el 29 de septiembre de 1997, ante el toro ‘Carpintero’ de José Luis Marca, y con Cristina Sánchez de madrina y Antonio Ferrera de testigo. Era la primera vez que una mujer le concedía la alternativa a otra en la historia de la tauromaquia, y también la primera vez que una mujer se convertía en matadora en España.

Antes, debutaba de luces el 15 de agosto de 1991, por lo que en 2026 se alcanzarán treinta y cinco temporadas en activo que consolidan su carrera como la más longeva de una mujer en toda la historia del toreo. En este tiempo ha pisado algunas de las plazas más importantes del panorama taurino, confirmando en los cosos de Las Ventas de Madrid, la Santamaría de Bogotá y la Monumental de México, de la que incluso lograba salir a hombros el 11 de marzo de 2011. Hasta la fecha es la única mujer que ha conseguido un triunfo de este calado en la capital azteca.

Ha sido en América donde ha fraguado gran parte de su carrera, contando con gran cartel no solo en México sino también en Venezuela, Perú o Colombia. Entre sus grandes hitos en España se encuentra la consecución del Trofeo al Mejor Toreo de Capa de la Feria de Málaga 2005, o la puerta grande lograda el 13 de agosto de 2008 ante toros de Jaralta.

Todos estos logros profesionales fueron desgranados por la periodista y escritora Muriel Feiner, autora del libro ‘Mujer y Tauromaquia. Desafío y logros’, quien señalaba que “el mundo del toro le debe una despedida importante. Ella lo merece y, yo creo, que los aficionados también lo merecen”.