La cornada de Morante mantiene en vilo a la afición de Málaga

Comenzaba el Certamen de Escuelas en La Malagueta y la noticia corrió por toda la plaza como la pólvora. Un toro había herido a Morante de la Puebla en Pontevedra, y eso podría poner en serios problemas su doble comparecencia en este mismo ruedo los días 18 y 20 de agosto.

Tras ser entrado de urgencia en la enfermería del coso gallego, comenzaban a llegar noticias en principio contradictorias en cuanto a la extensión de la cornada, hasta que el parte médico confirmaba dos trayectorias de 10 y 6 centímetros en su muslo derecho, con afectación del tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor.

Morante era trasladado tras ser intervenido en la plaza al Hospital Quirón de Pontevedra, donde el diestro hispalense ni siquiera llegó a pasar la noche al pedir el alta voluntaria. Tras pernoctar en el hotel donde se había vestido horas antes, ayer fue a Sevilla; aunque algunas fuentes apuntan a que pudiera haber hecho escala en Portugal, tierra de su apoderado Pedro Jorge Marques.

A esta cornada hay que unir la fuerte voltereta que sufría el viernes pasado en Marbella, donde tras cortar un rabo tuvo que ingresar en la enfermería para tratarle de una herida incisa en el parietal derecho y una contusión en el glúteo mediano de la cadera derecha, por la que era infiltrado.

Con todo, queda por confiar en aquello de que «los toreros están hechos de una pasta especial» para confirmar el deseo de la afición malagueña de ver a Morante hacer el paseíllo el lunes de Feria junto a Fortes y Pablo Aguado.