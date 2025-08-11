La primera del Certamen de Escuelas Taurinas expone que la Fiesta es presente y futuro

Los toros son, a día de hoy, todo un fenómeno de masas. Los triunfos de las grandes figuras como Morante de la Puebla o Roca Rey despiertan pasiones en todas las plazas, con grandes llenos como los que vamos a ver en los próximos días en La Malagueta.

José «El Duende», de la Escuela de Antequera, ayer.

Todo esto se traduce en la afirmación de que los toros están de moda, y así se demostró este domingo con la primera de las semifinales del XVIII Certamen Internacional que cada año organiza la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga.

La primera del Certamen de Escuelas expone que la Fiesta es presente y futuro

Los tendidos del coso del Paseo de Réding se poblaron por primera vez en esta Feria Taurina de Málaga de un público variopinto, apasionado, y deseoso de disfrutar del arrojo desplegado por los jóvenes novilleros aspirantes a la gran final del próximo miércoles 13 de agosto.

Este año, el certamen recobraba su condición habitual de prólogo del ciclo, en lugar de programarse por detrás como venía sucediendo en las últimas temporadas. Además, se añadía como novedad la suelta de una vaca en la previa al paseíllo para los alumnos más jóvenes de las escuelas de la provincia malagueña. Todo un acierto que contagiaba al público de la ilusión de los chavales y certifica que la Fiesta tiene futuro, y mucho, tanto en el ruedo como en las gradas.

Le correspondía abrir el certamen al malagueño Manolo Martínez, de la Escuela de la Diputación, quien se mostró ya como un torero curtido y con una técnica sobradamente aprendida ante un novillo de la ganadería de Carlos Núñez con nobleza al que llevó con temple en una arrojada faena premiada con la primera oreja del ciclo.

A Armando Bustos, de la Escuela de Motril, le correspondió un eral que acosó su falta de fuerza. En la corta distancia, desarrolló una voluntariosa faena que no terminó de conectar con los tendidos hasta sus compases finales con una tanda por manoletinas. Una estocada fulminante le valió para sumar otro trofeo.

El antequerano El Duende demostró personalidad desde un doble recibo con la larga cambiada y posteriormente en quites. En su debut de luces, se dejó ver esa lógica bisoñez, pero también una búsqueda loable de la estética. Precisó de tres pinchazos antes de dejar media estocada y fue aplaudido.

Gustó con el capote y lo ratificó con la muleta Pablo Lozano, de la Escuela de Algeciras. El astado de Carlos Núñez se desplazaba de lejos y lo quiso lucir, exigiéndole y llevándolo siempre muy toreado. Lo entendió muy bien para poder cuajarlo por ambos pitones. Tanto que se le pidió la oreja pese a precisar dos pinchazos previos.

Cerraba cartel José Jacob Robledo, de Aguascalientes (México), con el novillo de peor juego de la tarde. Con todo, sus esfuerzos y arrojo no fueron en valde, y poco a poco fue embebiéndolo en la muleta sobre todo con exigentes tandas por el derecho. Se tuvo que conformar con la vuelta al ruedo tras petición.