«A ser de clase obrera le sumas la periferia y cuando te pasa algo bueno, estás cagado»

«Nadie ha determinado lo que puede el cuerpo, a nadie ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo que el alma lo determine», escribió Spinoza en su Ética, y el malagueño Alberto Cortés comienza esta conversación contestando al filósofo, hablando de lo que puede o no puede su cuerpo en escena: «Mi ambición no es hacer muchas funciones. Para mí es importante que una pieza pueda sostenerse en el tiempo sin sufrir un desgaste y sin que el trabajo enferme, y yo no he logrado la fórmula que me permita sostener mi práctica escénica en temporadas completas, seguidas y continuadas. Hay una vulnerabilidad y una fragilidad a la que me expongo que genera un desgaste que hay que sostener y que se cobra el precio en salud. Físicamente el cuerpo me dice para, emocionalmente me dice para y la voz me dice para. Y habrá personas que estén dispuestas a pagar ese precio, pero a mí me cuesta cada vez más. Es decir, yo quiero vivir la vida».

¿No hay maneras de distanciarse para que eso no suceda?

Sí, claro, yo busco esos mecanismos de sostenibilidad, pero hay algo que se cuela y, en el fondo, tampoco me interesa jugar a la distancia, no me divierte. No es que no controle lo que está pasando, no me siento un kamikaze en ese sentido, hay mucho soltar y mucho sostén en lo que hago, pero incluso así el cuerpo te va a decir que frenes. A mí me lo dice. Ten en cuenta que no vengo de una formación profesional de teatro o de canto. Yo soy bruto, soy un burro, y tengo técnica, pero la he aprendido y la he desarrollado con la práctica y dirigiendo. Para mí el teatro es un lugar de experiencia, la que yo vivo y la que vive la gente conmigo, pero no puedes pasar por la misma experiencia muchos días seguidos sin que el cuerpo te diga que pares. También hay algo de la mecánica en escena que termina deformando la realidad y si fueran temporadas completas me volvería loco, no sé cómo lo haría. Mi tope de funciones seguidas es de cuatro y me parecen estupendos los contratos de temporada, respeto los dispositivos escénicos que lo sostienen, pero mi trabajo no está pensado para que se pueda hacer infinitamente ni para sacarle el máximo rendimiento económico y explotarlo muchísimo. No es eso. No tengo ninguna intención de explotar las piezas cuando no están vivas porque sería como estar reanimando un cadáver. Mi trabajo es la creación y cuando un cuerpo está muriendo es porque está naciendo otro, para mí eso es lo importante.

Asalvajado

Alberto Cortés (Málaga, 1983) es director de escena, dramaturgo y performer. En 2009 comienza su camino en las tablas, dice, «desde una dramaturgia bastarda que se ha ido asalvajando con el paso del tiempo hacia una libertad que no llega». Estrena piezas como Masacre en Nebraska, La última rave o Hollywood. Cambia Málaga por Sevilla. Trabaja solo y con otras. Se busca la vida en un circuito teatral que nunca ha sido demasiado generoso con quienes crean alejados de los grandes centros de producción y exhibición. «Lo que ocurre en la periferia andaluza no existe. No le importa a nadie. Si hiciste una obra con tus ahorros y se vio tres veces en 2009, eso no existe», dice.

En 2021 lleva a escena El ardor, una obra en la que defenderá la creación de una comunidad de chicos salvajes como aquellos de Burroughs, cuerpos en los márgenes que propagarán un romanticismo utópico concebido como un virus. «Hay gente que me empieza a conocer a partir de esa pieza y aunque yo ya llevaba doce años trabajando piensan que soy el nuevo, que voy muy rápido, que soy una moda», dice. Un año más tarde estrena One Night at the Golden Bar, hermanada con la anterior, con la que compartirá «una idea del deseo en relación a lo marica, al cuerpo, a la palabra y a la identidad, son casi un díptico porque ambas comparten un romanticismo muy marcado: en El ardor es ese amor casi utópico de ocupar las calles con pasión y quemar contenedores, mientras que El Golden Bar es un lugar más amoroso, más carnal».

Cortés da el salto y sus dotes extraordinarias para la conmoción empiezan a ocupar escenarios de festivales y teatros públicos. En octubre de 2024 estrena en el Festival TNT de Terrassa su última pieza, Analphabet, con un fantasma que beberá del romanticismo alemán de Goethe o Hölderling en una obra en la que explorará un universo poético marcado por «las violencias intragénero» y en la que defenderá «la necesidad de extremar también los cuidados en las relaciones maricas, atravesadas por la herencia patriarcal». Con esa pieza, tras más de quince años de trayectoria profesional, Alberto Cortés escapa por fin de la precariedad: trabaja con medios suficientes y, por primera vez, con coproductores.

Después de su paso por Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia o Bilbao, Analphabet abrió el pasado mayo la última edición del Festival Kunsten de Bruselas. En septiembre, la pieza viajará a Roma, Lisboa y Marsella y, en diciembre, al Festival de Otoño de París, mientras Cortés trabaja en una nueva obra llamada Los chicos de la playa Adoro junto al pintor portugués João Gabriel. Creada por invitación de BoCA–Bienal de Artes Contemporáneas, que se celebra este 2025 entre Lisboa y Madrid, la pieza se estrenará el 3 de octubre en el Teatro de la Abadía de Madrid y viajará después al país vecino. Pero este no es el único proceso de creación en el que Alberto Cortes vive desde hace meses.

«John Romão, director de BoCA, se interesa por mi trabajo y decide programar Analphabet en la Bienal, pero me dice que también hacen producciones propias en las que vinculan a artistas de diferentes ámbitos, que no se conocen, para que generen algo específico. Yo nunca había hecho esto y tuve alguna reticencia, me daba un poco de miedo, porque conforme las prácticas se afinan, parece más difícil relacionarse co-creativamente con alguien, a partes iguales, en un proceso. Pero tanto John Romão como Francisco Frazão, director del Teatro do Bairro Alto de Lisboa, donde se van a hacer las dos piezas, encontraban conexiones entre la pintura de João Gabriel y lo que yo hablaba en Analphabet, todo ese tema del mariconeo queer, de los lugares de cruising, de los paisajes y playas en relación a los maricas, de la intimidad erótica queer.

«Tuvimos un encuentro y un flechazo mutuo, yo le pasé mis obras, él me pasó las suyas, e hicimos una primera reunión en plan muy date, muy torpe pero muy tierna, éramos dos personas que no sabían quién era el otro, intentando conocerse porque les habían dicho que tenían cosas en común. Eso fue a finales de 2024 y a partir de ahí empezamos a ver las posibilidades: él se vino unos días a Madrid y este verano voy yo a trabajar a su casa, en un pueblo de Portugal». Gabriel y Cortés estarán vinculados en escena por un mismo paisaje, la playa de Adoro, una playa de ficción y de interior situada entre Madrid y Lisboa, en la que pasará «algo que para nosotros tiene que ver con la intimidad de dos amantes, un español y un portugués, un encuentro íntimo en el que replantear formas de sexualidad marica desde otro punto de vista, mucho más poetizadas, pero también como una forma casi simbólica de un follar entre España y Portugal, porque hace falta que se follen, un encuentro que no solo arrastra los cuerpos, sino también la historia de la geografía».

Entre las herramientas de trabajo que ya están utilizando ambos creadores en un proceso que aún se halla en fase inicial, Cortés explica que «están las películas porno maricas de los años 60 y 70, algunas muy de culto como Boys in the sand. Son los archivos personales con los que Joao pinta y no siempre, pero él trabaja a menudo con fotogramas de pelis porno, los congela y los pinta, y estamos viendo qué ponemos sobre esas referencias de posturas sexuales en pelis de culto. Supongo que estará mi palabra y Joao dirigirá de qué manera aparecen las imágenes, pero aún tenemos que trabajar con los performers».

Además, está con su nueva pieza en solitario…

Sí, sí. Pensé que iba a tener otra temporalidad un poquito más larga, pero por cuestiones del mercado europeo se ha colocado el puzle de otra manera y se estrena en primavera del 2026, si todo va bien. Yo ya lo sabía desde hace meses y la fecha me puso un poco en alerta. Me fui en junio a una residencia artística en la sierra de Madrid y empecé a escribir, la cosa marchó y dije: «Vale, creo que me encuentro motivado como para poder llegar, voy adelante». El contexto es muy, muy soñado, los coproductores implicados son muy heavy y es una producción nacional e internacional, pero lo que me ha turbado es que yo siempre he controlado mucho los tiempos de mis procesos y he generado la temporalidad que he necesitado para que la pieza se fuera haciendo. Me he acostumbrado a ir tanteando, a no tener prisa, y también me la he jugado económicamente, pero ahora el tablero internacional me ha cambiado el juego por completo. Esto se mueve así y entras o no entras. Y han sido muy comprensivos, entienden muy bien al artista, pero creo que me estoy poniendo encima frenos que no me están perteneciendo.

Como cuáles

A veces tan prudente con esta cosa de poner tanto un pie en la tierra que a veces me paso de frenada.

Eso es muy de clase obrera

Y esa cosa agorera andaluza de que no te puede ir tan bien porque algo malo va a pasar. A eso le sumas clase obrera y un lugar periférico donde no se te ha dado nada nunca y cuando te pasan cosas buenas estás cagado vivo. Estoy intentando desactivar ese fantasma y decirme relájate, estás bien, te lo has currado muchísimo, no lo justifiques más, para. Pero no me he alegrado por nada, no he estado en la celebración de nada porque estoy siendo tan prudente, he estado con el pie tan sujeto en la tierra que, de repente, no he vivido felizmente las cosas buenas que me han pasado, y están pasando muchas. Estoy intentando trabajar eso ahora: «Chico, relájate y vive el momento».

¿Qué ideas está empezando a manejar en esta nueva pieza?

Justo esto que estamos hablando, la idea del desgaste y cómo al final la forma de entrega al público y la forma de amar, en general, son una forma de muerte. Estoy manejando también la idea de las estrellas con ese doble juego de la estrella-artista y la estrella-astro porque ambas tienen en común que cuanto más dan, más mueren. Hay una forma de morir por la entrega que, creo, es una ley universal del amor y por eso me gustaría que las piezas tuviesen otra conciencia del límite, eso que hablábamos al principio, y me gustaría numerarlas y que hubiera un número de funciones tope porque hay una sensación ahí de que sujetamos entre todos algo que se desgasta, que el mirar desgasta y el mirar mata, y que lo que es muy visible sólo está abocado a la muerte. Creo que el anonimato tiene una fuerza muy poderosa y el exceso de visibilidad, ser hipervisible, es una forma de condena. Estoy barajando todas esas ideas ahora porque me he visto ahí.

¿En qué condiciones va a trabajar durante este proceso?

Analphabet fue el puente a las (buenas) condiciones y ahí entendí cómo funcionaban las coproducciones. Es fuerte porque tú me has seguido desde Masacre en Nebraska, estás viendo todo el proceso, paso a paso, y ahora se abre otra forma nueva al entrar la coproducción internacional. Aún estoy sabiendo qué es eso, justo ahora estamos planificando el proceso de producción con El Mandaito. Y también ahora me está saliendo mucho el pasado y me estoy yendo mentalmente a Málaga.

Qué paradoja que ahora que tiene medios vuelva a los orígenes, cuando creaba en precario.

No sé qué está pasando, no sé por qué. Creo que está siendo un ejercicio de reconectar por el miedo a perder el eje, el centro, a perder quién eres, lo que te puso aquí y cómo hacías las cosas. Es esto que te decía de las prudencias, por eso está apareciendo mi origen, mi barrio, Málaga, mi gente, mi familia, cómo creaba yo antes… Me estoy preguntando si he perdido algo por el camino, son esos miedos acerca de dónde estás ahora y dónde no quieres caer porque te ponen mucha pasta y el primer input es, wow, pues que haya muchas cosas en el escenario, cosas que suben y bajan, telones…