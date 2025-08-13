Música
'España Sinfónica': Chugúyev estrena en El Escorial
La lonja del monasterio acoge mañana la 'premiere' mundial de un espectáculo inmersivo que celebra la cultura y el patrimonio español
La lonja del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial acogerá mañana el estreno mundial de 'España, Fantasía Sinfónica', una obra de gran formato que fusiona música sinfónica, danza, cante, guitarra española y proyecciones visuales envolventes obra del compositor y director ruso afincado en Málaga Yuri Chugúyev.
Dicen los organizadores del recital que 'España, Fantasía Sinfónica' es mucho más que un concierto: se trata de un espectáculo "profundamente innovador" que combina la música sinfónica en vivo con la danza española, la guitarra clásica, el cante y un despliegue visual envolvente "que proyecta en 4K el alma y patrimonio de nuestro país". Se trata de proponer al epsectador "un viaje emocional por la geografía, la historia y la identidad cultural del país", gracias a la participación de más de 100 artistas en escena —entre músicos, bailarines, solistas y técnicos—, entre la tradición y la vanguardia, que parte de Manuel de Falla, Joaquín Turina, la zarzuela, el pasodoble o la música barroca pero con un lenguaje del siglo XXI.
La producción cuenta con la participación del Ballet Flamenco de Madrid, dirigido por Luciano Ruiz Salazar, la Orquesta Ciudad de Alcalá, y un elenco de grandes intérpretes: Julia Merino (mezzosoprano), Victoria Ruiz de la Rubia (guitarra clásica), y los reconocidos coreógrafos Antonio Márquez, Paco Mora, Alberto Ortiz y Alberto Mondragón. Entre todos han colaborado para ofrecer "una obra pensada para emocionar, atraer y representar a España en el mundo".
Este estreno (entrada libre hasta completar aforo) se enmarca dentro del Festival de San Lorenzo del Escorial y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, la Comunidad de Madrid, la Fundación ADIPROPE (Fundación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España) y Heineken.
