El Museo Picasso abrirá todos los días durante el puente de agosto y la Feria

El Museo Picasso de Málaga (MPM) ha informado de que abrirá en su horario habitual de verano, de 10.00 a 20.00 horas, todos los días durante el puente de agosto y la Feria de la ciudad, que este año se celebrará del 16 al 23 de agosto. En estos días de fiesta podrán visitarse las salas del Palacio de Buenavista, que albergan 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', que muestra 144 obras que, en conjunto, desvelan la personalidad de Pablo Picasso (1881-1973) y su "extraordinaria" capacidad para crear las estructuras innovadoras que lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes de los tiempos modernos, según han informado desde el museo en un comunicado.

Además, se puede visitar la exposición 'Farah Atassi. Genius Loci', con una veintena de obras realizadas entre 2015 y 2025 por la artista belga Farah Atassi, una de las figuras "más prometedoras del arte contemporáneo europeo". Con una obra "profundamente influenciada por las formas geométricas y el juego con el espacio, Atassi dialoga con grandes maestros del arte moderno, como Pablo Picasso, yendo más allá de la reinterpretación de la tradición cubista y llegando a explorar las posibilidades expresivas del espacio en la pintura".

Por otro lado, la exposición 'Óscar Domínguez' presenta la obra de este pintor tinerfeño que, junto a Joan Miró, Salvador Dalí, Remedios Varo y Esteban Francés forma parte de la constelación de nombres que la pintura española aportó al movimiento surrealista internacional. Esta retrospectiva, que muestra más de un centenar de obras, está organizada con la colaboración de la Colección Óscar Domínguez TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro dependiente del Cabildo Insular de Tenerife.

El Museo Picasso Málaga "se creó para, mediante su valioso patrimonio, exposiciones y actividades, difundir la vida y la obra de Pablo Picasso, el artista nacido en la ciudad que cambió el curso de la historia del arte del siglo XX. Por ello, ofrece reducciones y gratuidades para diversos públicos". Así, pueden entrar de forma gratuita todos los días personas con discapacidad acreditadas, desempleados inscritos en el SEPE, menores hasta 16 años (los menores de 13 años, acompañados de un adulto), estudiantes de la Universidad de Málaga con carné, docentes acreditados, miembros del ICOM. Además, la entrada es gratuita los domingos durante las dos últimas horas de apertura.