El novillero Daniel Artazos será intervenido de una grave fractura vertebral

El alumno de la Escuela Taurina de Valencia Daniel Artazos, que resultó volteado este martes en la tercera de las semifinales del XVIII Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de La Malagueta, permanece hospitalizado de gravedad a la espera de ser intervenido quirúrgicamente de una fractura de la vértebra C5.

Artazos, novillero natural de la localidad zaragozana de Sobradiel y que tenía previsto debutar con picadores en la próxima Feria del Pilar de la capital aragonesa, resultaba cogido por el tercer novillo de la tarde, de la ganadería de Toros de la Plata, que correspondía a su compañero Alejandro González.

El alumno de la escuela valenciana fue volteado con violencia cuando intentaba realizar un quite y el astado se le colaba por el pitón derecho. Sufrió un fuerte impacto en la cabeza por el que quedó inconsciente y fue trasladado a la enfermería para ser atendido por el equipo médico de La Malagueta.

Inmediatamente fue trasladado al Hospital Regional de Málaga, donde quedó ingresado en la UCI para ser intervenido de una fractura de la quinta vértebra, según informó a 'Aplausos' Víctor Manuel Bláquez, profesor de la escuela que le acompañaba. «Además de la fractura de la vértebra, tiene dañados los nervios extensores del brazo», añadía señalando que «han sido momentos dramáticos en los que nos temimos las peores consecuencias, afortunadamente no se han confirmado esas primeras impresiones aunque la situación es grave».