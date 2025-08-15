Conciertos
Fran Perea, Alex Ubago y Despistaos llegan este sábado a Starlite
Fran Perea, Alex Ubago y Despistaos llegan este sábado, 16 de agosto, a Starlite Occident, que se celebra en la cantera de Nagüeles de Marbella.
Así, desde las 22.00 horas se subirán al escenario del festival. En concreto, el malagueño Fran Perea, que marcó una generación con temas como 'La Chica de la Habitación de al Lado', acompañado de una banda liderada por Víctor Elías, llevará 'Punto y Aparte' a Starlite.
Por su parte, también llegará este sábado Álex Ubago. Con más de 20 años de carrera, el cantautor de baladas "inolvidables" como 'Sin miedo a nada' y 'A gritos de esperanza' ha conquistado "millones de corazones y plataformas digitales". De igual modo, ha colaborado con artistas como Pablo López, Beret y La Oreja de Van Gogh y su gira 'Galerna 2025' "promete emociones intensas".
Otra de las citas de este sábado es con Despistaos, que cuentan con diez discos, miles de conciertos y una legión de fans quienes podrán verlos en Starlite. El grupo ha compartido música con, entre otros, Fito & Fitipaldis, Dani Martín y La Oreja de Van Gogh, y sus conciertos "son pura adrenalina". Clásicos como 'Física o Química' y 'Cada Dos Minutos', junto a éxitos recientes como 'Mi Accidente Preferido' y 'Mientras Bailas Sola' harán vibrar "como nunca" al público del festival boutique
Por otro lado, Poolparty llega este sábado a las 24.00 horas al auditorio Marbella. El lunes 18, a las 22.00 horas, el Starlite Occident "vivirá una noche única con el Show 'Flamenco & Friends', un concierto que unirá las actuaciones de 'A Dos Velas', 'Juan Peña' y 'Una y Nos Vamos'. Al finalizar, a las 24.00 horas llega White Party.
Asimismo, un día más tarde, el martes, 19 de agosto a las 22.00 horas será el turno de Siempre Así. Su música ha conquistado "todos los gustos y traspasado generaciones". También el martes 19 de agosto, el escenario de Starlite Occident recibirá al músico, compositor y cantautor Hey Kid, que empezó su carrera en solitario a finales del año 2021.
El miércoles 20 de agosto, Marbella recibirá al mexicano Alejandro Fernández, a las 22.00 horas. Asimismo, Starlite Occident se transforma en la cumbre del reguetón con la fiesta Perreolab, desde las 24.00 horas.
El jueves, 21 de agosto, India Martínez, una de las voces "más mágicas de nuestro país", se volverá a subir al escenario auditorio de Starlite Occident, donde llevará temas como 'Si ella supiera', 'Corazón hambriento', '90 minutos', 'Olvidé respirar' o su último éxito 'Borrachita perdía'.
Además, el viernes 22 de agosto, el auditorio de Starlite Occident se llenará de duende con la doble actuación de dos grandes figuras del flamenco, Israel Fernández y Tomatito.
