AMC traerá a Norman Reedus a la Comic-Con Málaga
El protagonista de 'Daryl Dixon', el popular spin off de 'The Walking Dead', será uno de los invitados más especiales de la esperada cita con la cultura popular
Con cuentagotas, la Comic-Con San Diego Málaga, que se celebrará a finales de septiembre, va anticipando algunos de los nombres principales que liderarán su cartel. Esta tarde ha anunciado el desembarco de una de las firmas señeras del entretenimiento televisivo, AMC, que desembarcará con dos de sus estrenos más esperados: la tercera temporada de 'Daryl Dixon' y 'The Talamasca', sobre el mundo literario de Anne Rice.
En septiembre, pocos días antes de que la Comic-Con Málaga abra sus puertas, se estrenará en AMC la tercera temporada del quizás más popular de los múltiples spin offs del universo troncal 'The Walking Dead'. Precisamente, buena parte de esta nueva remesa de episodios se rodó en España, en Madrid y Valencia. Los protagonistas, Norman Reedus y Melissa McBride, arropados por nuestros Eduardo Noriega y Óscar Jaenada, además del showrunner David Zabel, son uno de los reclamos del panel que la esperada cita malagueña dedicará a la ficción.
AMC también acudirá a la Comic-Con San Diego Málaga con otro estreno, 'Talamasca: The secret order', basada en las historias de la novelista Anne Rice ('Entrevista con el vampiro', entre muchas otras). Nicholas Denton protagoniza esta serie sobre una sociedad secreta que rastrea a seres sobrenaturales como brujas, vampiros y hombres lobo, y acudirá para presentarla junto al creador, John Lee Hancock (atención: guionista, hace décadas, de 'Un mundo perfecto', de Clint Eastwood).
