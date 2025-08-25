Óbito
Muere Verónica Echegui a los 42 años
La actriz madrileña ha fallecido este domingo tras ser ingresada en el hospital 12 de Octubre
Madrid
La actiz Verónica Echegui ha fallecido este domindo a los 42 años. Según ha adelantado El Mundo, la intérprete madrileña había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermdad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La vida después del Unicaja
- Un fallecido y dos detenidos tras el apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
- Con Málaga propone ampliar a dos el 'Día del Niño' de la Feria con carricoches más baratos
- El gordo de Cervezas Victoria: ¿cuál es la historia de este dibujo?
- El temido dragón azul, avistado en aguas de Mijas
- Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva
- Un fallecido en Málaga capital por el accidente entre dos motos y un coche
- El SEPE paga 600 euros a quienes completen cursos gratuitos en 2025: requisitos y cómo solicitarlos