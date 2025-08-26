GALARDÓN
La actriz Jennifer Lawrence, premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García
EFE
San Sebastián
La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.
- La vida después del Unicaja
- Capuchinos llora la muerte de Ángel
- El Málaga CF ultima la incorporación de Josué Dorrio
- Píldoras sobre una Feria que sigue sin cuajar
- La Feria de Málaga se salda con más visitas, más uso de transporte público y un Real que gana presencia frente al Centro
- Al menos diez personas intoxicadas tras consumir patatas asadas en un puesto de la Feria de Málaga
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en el Muelle Heredia
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos