MÚSICA
Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años
Su pareja artística ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges hace 3 años
EFE
Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.
Arcusa ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.
De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré', recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.
- La vida después del Unicaja
- Capuchinos llora la muerte de Ángel
- El Málaga CF ultima la incorporación de Josué Dorrio
- Píldoras sobre una Feria que sigue sin cuajar
- La Feria de Málaga se salda con más visitas, más uso de transporte público y un Real que gana presencia frente al Centro
- Al menos diez personas intoxicadas tras consumir patatas asadas en un puesto de la Feria de Málaga
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en el Muelle Heredia
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos