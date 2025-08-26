Málaga será el «premio» en la nueva producción de Nanni Moretti

Si a cualquier cinéfilo le preguntas por el nombre del cineasta italiano en activo más seguido y premiado de la actualidad responderá sin dudar: Nanni Moretti. El actor, guionista y director, responsable de cintas como 'La habitación del hijo', 'Habemus papam' y 'Caro diario', entre muchas otras, avala el nuevo filme de Alessandro Cassigoli y Casey Kauffman. Bien, usted, lector de un periódico local como La Opinión de Málaga, se preguntará: «Interesante, ¿pero todo esto que tiene que ver con la Costa del Sol, que es de lo que mayoritariamente se habla en este medio?». Sencillo: Málaga es un protagonista importante de 'Primo viaggio' ('Primer viaje'), como se titulará el filme, todavía en un estado de producción inicial.

La película nos presenta a Carlo, un napolitano de 22 años que acepta unas vacaciones gratis en Málaga a cambio de conducir un coche lleno de narcóticos desde la Costa de vuelta a Italia. «Llevamos nueve años trabajando en la región de Nápoles. Es un lugar pintoresco y alocado con muchas historias interesantes. Hace poco, escuchamos una que nos cautivó: muchos jóvenes aceptan vacaciones con todo pagado y algo de dinero a cambio de transportar drogas desde España. Nos sorprendió que alguien corriera un riesgo así por unas vacaciones en un resort muchas veces de bajo presupuesto», ha comentado Kauffman a 'Variety', la biblia del entertainment, que ha ofrecido la primicia del proyecto.

La peripecia de Carlo no será tan sencilla, claro: «Cuando acepta el trato y se va a Málaga, lo que él cree que es solo un tráfico de drogas se convierte en algo totalmente diferente, conoce a nuevos tipos de personas y tiene experiencias con ellas que le hacen cuestionar sus decisiones y que lo terminan cambiando», avanzan sus responsables.

'Primo Viaggio' ya destacó en la reciente convocatoria de la sección Alliance 4 Development, del Festival de Locarno, apartado dedicado a empujar proyectos de interés, buscando financiación y patrocinios. Pero, desde luego, la implicación personal y empresarial de un grande como Nanni Moretti (recordemos, ganador de la Palma de Oro por 'La habitación del hijo') y de RAI Cinema (la productora audiovisual de la cadena pública italiana) son el mejor de los avales posibles para el largometraje.

Modus operandi

El dúo Cassigoli-Kauffman ya contó con el respaldo de Nanni Moretti en su anterior filme, 'Vittoria', que ya mostró el singular modus operandi de la pareja creativa (uno, periodista; otro, documentalista): ellos buscan «talentos particulares» que sepan combinar «la experiencia vivida con la narrativa cinematográfica»; es decir, suelen trabajar con actores no profesionales, íntimamente vinculados con las historias que quieren contar, realizan castings callejeros y los seleccionados terminan incorporando sus historias al guión original. «Es por nuestra experiencia. Estamos acostumbrados a involucrarnos en historias reales con personas reales, en entornos reales. Y lo disfrutamos», señaló Kauffman a 'Variety'.

Casey Kauffman y Alessandro Cassigoli, en una imagen de archivo / Cineuropa

Esperemos que esa búsqueda decidida de la autenticidad suponga que Málaga no sea simplemente un nombre para el proyecto, porque no sería la primera vez que se utiliza a la Costa del Sol como inspiración y reclamo pero luego se esfuma del resultado final. Recordemos que desde hace unos años muchos de estos rodajes terminan aterrizando en Canarias: importantes proyectos audiovisuales nacionales e internacionales, incluso aquellos con la palabra 'Marbella' repetida hasta el infinito en sus guiones (como la serie británica 'A town called malice') terminan produciéndose en las islas. ¿Por qué? Cuestión de dinero: los incentivos fiscales para proyectos internacionales que garantiza la Andalucía Film Commission son de entre el 25 y el 30% (incentivo general de 30% en el primer millón de euros invertido y de 25% para el resto de gasto realizado en España) y los de Canarias, de entre 45 y 50%.

Suscríbete para seguir leyendo