Netflix estrena el viernes una nueva serie con Málaga como protagonista

La fusión del universo creativo de Carmen Mola y de parte del elenco de 'La casa de papel' resulta en 'Dos tumbas', la nueva serie de Netflix, que se estrena este mismo viernes y que, una vez más, tiene mucho de Málaga: primero, fue rodada en gran parte en diversos municipios de la Costa del Sol; y segundo, cuenta con la antequera Kiti Mánver como gran protagonista. La arropan Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, nombres propios de la citada ficción de robos.

Dirigida por Kike Maíllo (quien ya exprimió hace años la potencia de las localizaciones de la Costa del Sol en el largometraje de acción 'Toro', con Mario Casas), la trama sitúa a los protagonistas en un pueblo de Málaga dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, cuyo caso se da por cerrado por falta de pruebas, y cuenta cómo la abuela de una de ellas, Isabel (Kiti Mánver), emprende una investigación al margen de la ley y hace todo lo que sea necesario para descubrir la verdad.

Kiti Mánver

Para Mánver, la actriz protagonista, esta es «una historia de venganza y de personajes equivocados» y concretamente el suyo «se mete en una espiral bastante siniestra por buscar esto que cree ella que es justicia», lo que deja como resultado «un thriller trepidante, que va subiendo, subiendo y subiendo de intención», dice.

Hovik Keuchkerian y Álvaro Morte encarnan a Antonio y Rafael, los respectivos progenitores de las adolescentes desaparecidas, «dos padres antagonistas que están en mundos totalmente distintos», explica Keuchkerian. La normalidad y tranquilidad de Antonio contrasta con el mundo de delincuencia del que forma parte Rafael, un personaje con el que Morte ha intentado alejarse de todo lo que había interpretado anteriormente, con un singular acento andaluz. «Me parecía interesante hacer un acento más del centro de Andalucía, que no estamos tan acostumbrados a escuchar en producciones audiovisuales, y me pareció también que era bonito hacer una especie de homenaje a esa parte de la que a lo mejor se habla menos», señala.

Con Agustín Martínez como creador y Jorge Díaz y Antonio Mercero como guionistas, los tres Carmen Mola, es el regreso a la televisión de los ganadores del Premio Planeta 2021. La terna bien el medio ya que ha trabajado en series como 'Hospital central' o 'Sin tetas no hay paraíso'. «Nos lo hemos pasado muy bien porque podíamos explotar muchas de las cosas que solemos hacer», señala Martínez, que además pone en valor la historia de «contrastes entre la supuesta bondad de una abuela y el deseo de venganza y la violencia; entre la oscuridad de la trama y la luz de la Costa del Sol».

Martínez destaca que los tres querían «hacer un thriller muy compacto en el que no sobrara nada» ['Dos tumbas' consta sólo de tres episodios], ya que en otras historias de suspense de seis u ocho capítulos «a veces tienes temas secundarios y tienes un poco como sensación de relleno». «Nos apetecía compactarlo de esta forma, en tres capítulos, porque creo que es una serie a la que no le sobra nada y que te sientas y te la ves entera en un momentito», añade el escritor y guionista.