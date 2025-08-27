Taz Skylar, de ‘One Piece’, se apunta a la San Diego Comic-Con de Málaga

El actor hispano-británico Taz Skylar (Tenerife, 1995), conocido entre otros trabajos por su papel en la serie de Netflix ‘One Piece’, asistirá como invitado especial a la feria San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre.

«Cuchillos de cocina, artes marciales y una entrega total para dar vida a uno de los personajes más queridos de ‘One Piece’. El cocinero del Going Merry se une a la tripulación», ha publicado este miércoles la organización de la feria en la red social X para anunciar la presencia de Taz Skylar en Málaga.

Carisma y energía

Reconocido por dar vida a Sanji en ‘One Piece’ y por su papel en el thriller ‘Cleaner’, Taz Skylar, nacido en Tenerife en 1995, «deslumbra con su carisma, su energía arrolladora y una entrega absoluta en cada personaje», han resaltado los organizadores.

El actor se suma a otros nombres ya anunciados como los de Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de la editorial de cómics estadounidense DC, y de la dibujante y escritora japonesa de cómics Peach Momoko.

‘The Walking Dead’

También se avanzó que Málaga acogerá la presentación de la nueva temporada de la serie ‘The Walking Dead’ y de ‘Talamasca: La orden secreta’.

‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ abre un nuevo capítulo «en una saga que ha marcado a generaciones, demostrando que aún quedan historias que contar en el corazón del apocalipsis», anunció la organización.

Para la presentación de la nueva temporada estarán presentes en Málaga Norman Reedus, Melissa McBride, David Zabel, Dan Percival, Alexandra Masangkay, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués y Candela Saitta.

Será «una oportunidad única para conocer a las estrellas y creativos detrás de este emocionante nuevo capítulo de ‘The Walking Dead’, según los organizadores.

Melissa McBride y Norman Reedus. / amc

‘Anna Rice’s Talamasca: La orden secreta’

Otro título avanzado fue ‘Anna Rice’s Talamasca: La orden secreta’, que estará respaldada en Málaga por su protagonista, el actor Nicholas Denton; el director, John Lee Hancock, y el productor, Mark Lafferty.

La feria invita al público a conocer «el talento detrás de uno de los capítulos más cautivadores de Anne Rice, desde quienes idean sus intrigas más oscuras hasta quienes dan vida a sus enigmáticos personajes».

Además, se ha desvelado que la empresa japonesa de entretenimiento y videojuegos Nintendo estará presente en la feria, cuya banda sonora oficial ha sido compuesta por el madrileño Lucas Vidal.

