Alejandro Jodorowsky abre la temporada 2025-26 del Cervantes con su última película documental

El escritor, cineasta y artista franco-chileno, Alejandro Jodorowsky, inaugurará el curso escénico de 2025-26 del Cervantes el lunes, 1 de septiembre y el martes, 2 de septiembre, con una visita a Málaga para proyectar su última película documental 'Psicomagia: un arte para sanar'. Para los forofos del cineasta y de sus trabajos, se trata de una oportunidad de oro, dado que, después de los pases, se quedará para conversar con el público.

Este largometraje documental ahonda en la técnica de la terapia alternativa para curar y liberar las conciencias a través de un arte; un viaje a través de representaciones teatrales y poéticas dirigidas directamente al inconsciente. La proyección durará 90 minutos, y el cineasta se quedará una hora más para el coloquio programado. Todavía quedan entradas disponibles para las dos sesiones, con precios de entre 12 a 36 euros, según zona.

Casi 150 citas

Entre el Cervantes y el Echegaray, la Temporada 2025-26 vendrá cargada de nombres propios: Els Joglars, José Sacristán, las compañías de danza de Nacho Duato y Rocío Molina, la Orquesta Barenboim-Said, Al Di Meola o Cécile McLorin Salvat son algunas de las casi 150 citas programadas para la inminente temporada.

Pero estos teatros acogerán a muchos más nombres propios nacionales e internacionales entre septiembre de este año y agosto de 2026: Kandace Springs, Avishai Cohen, Kiko Veneno, Eva Yerbabuena, María Pagés, Olga Pericet, La Zaranda, Las Niñas de Cádiz, Juan Echanove, José María Pou, Sergio Peris-Mencheta, Magüi Mira, Anabel Alonso, Joaquín Reyes, Ana Torrent, Coque Malla, Sílvia Pérez Cruz, María Peláe, Miranda! y Miguel Campello son algunos de los miembros del plantel de esta temporada.

La oferta sonora durante este curso escénico será muy amplia, con los conciertos de Miguel Ríos, Pasión Veraniega, Revólver, Zenet, Antílopez y el South Carolina Gospel Choir. Por otro lado, en junio de 2026 llegará otro de los pilares musicales: el festival de verano Terral, que contará con Ismael Serrano y Santiago Auserón entre muchos otros artistas.

Pero el Cervantes y el Echegaray no solo acogerán espectáculos sonoros: la lectura dramatizada de 'El hijo de la cómica' por parte de José Sacristán, la representación de 'Una madre de película' con Toni Acosta o la gala solidaria de Dani Rovira serán algunas de las múltiples ofertas culturales de ambos espacios durante la inminente temporada.

Las entradas de todos estos espectáculos ya se encuentran a la venta, y ya están disponibles, además, los Nuevos bonos abiertos, que funcionan de manera progresiva: Si se compran tres tiques, habrá un descuento del 10%, con cinco tiques habrá un 20% y para ocho será del 30%, pero siempre en aquellos espectáculos en los que haya acuerdo previo entre Málaga Procultura y las compañías.