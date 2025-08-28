'Jay Kelly': George Clooney viaja al centro de sí mismo en Venecia

George Clooney es un actor único. No porque en Hollywood no queden otras estrellas -se mire como se mire, Tom Cruise y Brad Pitt lo son- sino porque, a diferencia de todas las demás, él encarna un estrellato que apela a una idea del glamur extinta -recordemos que siempre se lo ha comparado con Cary Grant- y porque la adoración que genera entre el público no tiene que ver con datos de taquilla ni con publicaciones en redes sociales sino con un magnetismo más misterioso e intangible.

Sin duda ese es el principal motivo por el que el director Noah Baumbach escribió la película que este jueves ha presentado a concurso en la Mostra de Venecia teniéndolo a él en mente y para que él encarnara a su héroe titular. Pero una película protagonizada por un actor único no necesariamente es una película única aunque haya sido concebida para su lucimiento personal. Y, más allá del carisma de Clooney -que, aquejado de sinusitis, hoy no ha participado en la rueda de prensa posterior a la primera proyección de la película- y los paralelismos obvios entre personaje e intérprete que propone a lo largo de todo su metraje, 'Jay Kelly' no dice gran cosa acerca del mundo del cine o de las luces y sombras de quienes lo habitan que no sepamos ya gracias al abultadísimo grupo de ficciones que ya existen sobre el asunto.

"Habla de lo que significa ser tú mismo", asegura Baumbach sobre la película. "A medida que avanzamos en la vida, todos tratamos de descubrir si la persona que presentamos a los demás es realmente la que somos, y creo que eso es especialmente así en el caso de los actores, que se dedican a dar vida a otras personas y tratan de encontrarse a sí mismos en cada personaje".

La actriz estadounidense Laura Dern, el director estadounidense Noah Baumbach y el actor estadounidense Adam Sandler posan en una photocall para 'Jan Kelly' durante la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia / RICCARDO ANTIMIANI / EFE

Viejo y cansado

Jay Kelly es un intérprete conocido y admirado en todo el mundo, pero eso no impide que se encuentre sumido en una crisis profunda. Se siente viejo y cansado, y teme haber perdido la pasión por el oficio, en parte porque se da cuenta de los sacrificios personales y familiares que se ha visto obligado a hacer por su carrera. Presa de esa desazón, toma la impulsiva decisión de embarcarse en un viaje por Europa junto a su mánager (Adam Sandler), también inmerso en su propio conflicto de identidad, y todo su séquito de asistentes personales con destino al pequeño festival italiano que tiene previsto hacerle entrega de un premio honorífico. Y a lo largo del trayecto, mientras interactúa con compañeros de profesión, empleados y fans devotos, va descubriendo algunas verdades no especialmente agradables acerca de las consecuencias que su éxito ha tenido sobre aquellos a quienes traicionó para conseguirlo, quienes trabajan más de lo razonable para que lo mantenga y esas hijas para las que de ningún modo ha sido buen padre.

Sin dejar de mantener la mirada puesta en él, Baumbach logra también ofrecer retratos razonablemente matizados de varios de esos damnificados, y entretanto se sirve de su habilidad excepcional para combinar lo jovial y lo severo -ya la dejó clara en películas como 'Una historia de Brooklyn' (2005) e 'Historia de un matrimonio' (2019)- y de guiños al cine de autores como Fellini y Altman para dotar el viaje de un interés moderado pero suficiente. 'Jay Kelly', sin embargo, es una película que no cumple lo que promete.

François Truffautt dijo que las películas bélicas no pueden ser verdaderamente antibelicistas y, similarmente, tal vez podría decirse que las ambientadas en la industria del cine nunca pueden ser completamente críticas contra ella; ambas afirmaciones son igual de discutibles, pero en fin. El caso es que, durante la mayor parte de su metraje, 'Jay Kelly' -producida por Netflix- se esfuerza por dejar claro que su protagonista es un hombre decente pero fallido, y que tanto él como lo que su figura encarna son ejemplares del narcisismo, la arrogancia y la adicción a la fama que imperan en el mundo del cine. Sin embargo, posteriormente decide que esas actitudes son pecadillos disculpables, un precio muy pequeño a pagar por el poder mágico e inigualable del séptimo arte para hacernos a todos felices. Lo cierto es que algunas películas lo logran más que otras.

