Las voces más longevas, éxito seguro en los macrofestivales en Málaga

Casi una veintena de conciertos han sumado este verano Starlite y Marenostrum Fuengirola con artistas de al menos 70 años de edad o formaciones con más de 40 años de trayectoria. El fenómeno de la longevidad artística llevada hasta sus últimas consecuencias no es ni mucho novedoso. Ahí permanece Raphael, a sus 82 años, como icono intergeneracional y garantía de llenos en teatros, grandes pabellones y macrofestivales a los que acude. Pero los promotores internacionales señalan que las leyendas musicales en activo cada vez son más buscadas, hasta el punto de que se ponen sobre la mesa cifras astronómicas con la intención de recuperar a quienes cierto día optaron por abandonar indefinidamente los escenarios.

Un ejemplo ilustrativo lo representa el regreso de los Pecos, 45 años después. El pasado 13 de agosto tomaban las tablas del Marenostrum Fuengirola como parte de tan emotiva gira y, con bastante antelación, ya tenían asegurado un recinto absolutamente abarrotado. Los hermanos Javier y Pedro Herrero, de 64 y 62 años, reconocían la sorpresa que les han reportado tan multitudinarios reencuentros.

Pero mucho más reciente queda la velada de este mismo miércoles, con el dúo formado por Al Bano & Romina Power, de 82 y 73 años, respectivamente, sobre el escenario del Starlite. De nuevo, otro éxito de público garantizado prácticamente a la par de ponerse a la venta las entradas. Que los viejos rockeros nunca mueren, como cantaba el mítico Miguel Ríos, ha tomado este verano aún más sentido. La lista de artistas longevos que han desfilado por la Costa del Sol es bastante extensa.

Tom Jones, de 85 años, durante su actuación del pasado 5 de agosto en Starlite. / DELANIEVE

Otros cantantes octogenarios

Si Raphael casi abría el calendario en Starlite allá por el 5 de julio, otros dos octogenarios tomaban el relevo en la propia cantera marbellí semanas más tarde; Mike Love, al frente de The Beach Boys, el 28 de julio, y Tom Jones, el 5 de agosto. El primero lidera a sus 84 años un grupo de casi 65 años de trayectoria y que el 11 de junio lamentaba la pérdida de uno de sus fundadores, Brian Wilson. En el caso de Jones, sus 85 años marcan la mayor longevidad de cuantos artistas forman parte de esa lista que aquí nos ocupa.

Sigamos repasando la nómina de veteranos de la escena que han pisado la Costa del Sol este verano, ahora con aquellos que rozan los 80 años. El inigualable guitarrista mexicano Carlos Santana, a sus 78 años, brilló en Starlite el 3 de agosto después de colgar el cartel de entradas agotadas.

En este mismo recinto habían actuado el 21 de julio los alemanes Scorpions, que mantiene en activo a dos integrantes originarios de 77 años: el vocalista Klaus Meine y el guitarrista Rudolf Schenker. Otro nombre imprescindible para la música del último medio siglo lo constituye el intérprete estadounidense Lionel Richie, de 76 años. Actuó ante miles y miles de seguidores entregados en Marenostrum Fuengirola el pasado 25 de julio. Por este mismo ciclo, que conmemoraba su primera década de vida, pasaban otras dos vocalista de 74 años, la madrileña Paloma San Basilio, el 7 de agosto, y la británica Bonnie Tyler, sólo siete días más tarde.

Esa misma edad posee Ana Belén, que cerraba julio, el día 31, en cuanto a las actuaciones en Starlite. Y también ha alcanzado los 74 Robert Kool Bell, integrante original de Kool & the Gang. Esta banda con 60 años de trayectoria abría en la cantera marbellí el ciclo de esta edición, allá por el 27 de junio. Sólo unos días más tarde, el 8 de julio, los suecos Europe tomaban el relevo en este mismo recinto con más de 45 años de trayectoria a sus espaldas.

Más nombres propios aporta uno de los dúos más importantes que haya dado el pop internacional durante el último medio siglo. Los británicos Pet Shop Boys actuaban el 16 de julio en Starlite con Neil Tennant como vocalista principal y 71 años ya cumplidos. Fue justo una semana antes de que Miguel Bosé, de 69 años, hiciera un doblete que suponía su regreso a la Costa del Sol, dentro de una gira que pone fin a ocho años de paréntesis en cuanto a sus directos.

Y por el Marenostrum, también en esas fechas, dos vocalistas de 68 años de edad sellaban igualmente su magnífico estado de forma: el dominicano Juan Luis Guerra y el líder de los estadounidenses WASP, Blackie Lawless.

Suscríbete para seguir leyendo