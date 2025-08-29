Pablo Alborán presenta por sorpresa 'Vámonos de aquí', su último tema con con pasos y arreglos "country"

Pablo Alborán ha sorprendido este viernes con el lanzamiento de 'Vámonos de aquí', un tema con arreglos y pasos de baile de música "country" con los que se sacude una relación que hace tiempo que no va a más.

"Buscamos la magia en todos lados / pero tocarnos pasó a segundo plano / algo iba muy mal", es parte de la letra que el artista canta en un tema que cuenta con la armónica de Indiara Sfair. Este tema, además, constituye el tercer adelanto del que será su próximo disco, 'KM0', que estará en la calle "a finales de 2025" según ha anticipado su discográfica.

En lugar de recurrir a la melancolía, el compositor e intérprete malagueño ha afrontado musicalmente ese momento de una relación desde la "liberación", y así se manifiesta en un tema lleno de energía, en cuyo videoclip se atreve también a bailar brevemente.

Ambientado en un paisaje nocturno y semidesértico, con encendidos tonos rojizos y llamaradas, se trata de una producción dirigida por Mario Ruiz y coreografía de Mónica Peña, que ya puede disfrutarse en plataformas digitales, al igual que el audio.

Tras el lanzamiento previo de 'Clickbait' y 'KM0', el artista malagueño anticipa así que su próximo álbum tendrá diferentes estilos musicales. Se trata de "un nuevo Pablo que ha jugado con la música y experimentado con sonidos nuevos", según la nota de prensa.

De igual modo, no es el único proyecto a punto de estreno para el cantautor, ya que se ha embarcado en su nueva faceta como actor en la segunda temporada de la serie coral 'Respira', cuyo lanzamiento está previsto para el 31 de octubre.