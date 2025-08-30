Cómics
El guionista y productor estadounidense Jeph Loeb estará en la Comic-Con Málaga
Nueva confirmación del autor de gran parte de los cómics de mayor éxito de las últimas décadas, como Batman, Superman, Daredevil, Jessica Jones o Agents of S.H.I.E.L.D
EFE
El guionista y productor estadounidense Jeph Loeb, autor de referencia en el mundo del cómic, estará como "invitado especial" en la feria San Diego Comic-Con Málaga 2025, que se celebrará en esta ciudad del 25 al 28 de septiembre.
La organización ha anunciado en sus redes sociales la presencia de Loeb, "una auténtica leyenda del cómic, la televisión y el cine". Loeb, ganador de un Premio Peabody y nominado en dos ocasiones a los Emmy, cuenta entre sus créditos televisivos con 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage' y 'Agents of S.H.I.E.L.D.', además de series de culto como 'Lost' y 'Smallville'.
Además, sus novelas gráficas 'Batman: The Long Halloween' y 'Superman for All Seasons' han inspirado películas como 'Superman', 'The Batman', la trilogía de 'El caballero oscuro' y otras series.
"Sus historias han marcado la imaginación de millones de fans en todo el mundo", ha destacado la organización en la red social X.
El guinoista se suma a otros nombres ya anunciados como los de Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de la editorial de cómics estadounidense DC, y de la dibujante y escritora japonesa de cómics Peach Momoko.
También se avanzó que Málaga acogerá la presentación de la nueva temporada de la serie 'The Walking Dead' y de 'Talamasca: La orden secreta'.
El actor hispano-británico Taz Skylar, conocido entre otros trabajos por su papel en la serie de Netflix 'One Piece', también estará en esta feria como invitado.
La empresa japonesa de entretenimiento y videojuegos Nintendo estará presente en la feria, cuya banda sonora oficial ha sido compuesta por el madrileño Lucas Vidal, uno de los compositores españoles más internacionales, y grabada en el estudio de la Filarmónica de Viena.
