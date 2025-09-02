‘MálagaCrea’ ofrece conciertos gratuitos todos los jueves de septiembre en el auditorio Eduardo Ocón

La final de la Muestra Joven de Músicas Actuales ‘MálagaCrea’ 2025, organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, ofrece una serie de conciertos gratuitos que se celebrarán durante todos los jueves del mes de septiembre en el auditorio Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque. Los 20 grupos y solistas que han logrado alcanzar la final ofrecerán sus actuaciones los días 4, 11, 18 y 25, a partir de las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La Muestra Joven de Músicas Actuales ‘MálagaCrea’ pretende dar a conocer y potenciar a las bandas de música de diversos estilos, cuyos componentes tengan entre 15 y 35 años y hayan nacido, estudien, trabajen o residan en Andalucía. Los estilos musicales que engloba la participación en esta Muestra son pop-rock, hardcore, metal, hip hop, fusión, cantautor, músicas del mundo, electrónica, reggeaton, trap y cualquier otra combinación o estilo de música actual.

Asimismo, con esta fase final de ‘MálagaCrea’ culmina el ciclo de actuaciones de jóvenes artistas malagueños denominado ‘Los Jueves del Ocón’, que se inició el pasado mes de julio con un total de 12 actuaciones gratuitas del ‘Festijoven’, y que han incluido desde espectáculos de artes escénicas hasta conciertos de diferentes estilos musicales.

Las Muestras Culturales para jóvenes ‘MálagaCrea’ se configuran como un programa de promoción artística para jóvenes creadores que tiene como principal objetivo facilitar canales de expresión artística, dinamizar la creación joven, emergente y de calidad de la ciudad, siendo la de Música Joven la decana de las Muestras, ya que comenzó en la década de los ochenta. Las otras modalidades comprendidas en la edición de ‘MálagaCrea’ de este año son las de Artes Visuales, Gastronomía, Jóvenes Intérpretes, Artes Escénicas, Moda, Audiovisual, Cómic, Videojuegos y Literatura.

Fase final de la Muestra Joven de Músicas Actuales ‘MálagaCrea’ 2025

La fase final de este certamen contempla las actuaciones de los grupos seleccionados por el jurado con una interpretación que tendrá una duración máxima de 30 minutos por cada grupo o solista. El día 25 tendrá lugar el fallo del jurado y la entrega de premios. Los ganadores de esta edición recibirán 2.200 euros, mientras que los segundos y terceros clasificados obtendrán 1.400 y 900 euros, respectivamente.