El Festival de Cine Francés de Málaga presenta su primer jurado profesional

El Festival de Cine Francés de Málaga ultima los detalles de lo que será el programa de su 31ª edición, que se celebrará del 10 al 17 de octubre y que entre sus novedades está que contará con el primer jurado profesional, "un paso decisivo en el crecimiento y la profesionalización del festival, que desde 1994 se ha consolidado como uno de los eventos francófonos más relevantes de España".

Así lo han anunciado desde la organización en una nota, en la que han precisado que este jurado profesional otorgará los Premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Interpretación de la Sección Oficial que el certamen presentará en las salas del Cine Albéniz de la capital malagueña.

Este jurado estará compuesto por cuatro personas, en concreto por la periodista y gestora cultural, además de responsable de la emisión en francés de Radio Exterior de España, Inés Azagra Prego; y el divulgador de cine y creador de Cinema Excelsior, con más de 500.000 seguidores, Víctor Salmerón. También formará parte el cineasta malagueño con 25 años de trayectoria y más de 70 premios internacionales Rafael Robles 'Rafatal'; y la directora de producción, docente y vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, Montse Ogalla.

La creación de este jurado responde "al deseo de integrar una mirada crítica, diversa y cualificada, que refleje el carácter intercultural del festival", han apuntado desde la organización. Así, han indicado que igual que la Sección Oficial "supone una manifestación del momento actual por parte de creadores cinematográficos francófonos que se hace eco de cuestiones sociales y políticas, eventos históricos, nuevas perspectivas o experimentación de géneros", la incorporación del jurado profesional "ayudará al festival a identificar aquellas obras que supongan un hito importante en el marco socio-cultural en el que se desarrolla el certamen".

El festival se prepara, con esta nueva propuesta, para ampliar la dimensión de la difusión del cine francófono en España, y contribuir a un encuentro cultural donde profesionales del sector cinematográfico evalúen la calidad del cine francófono más actual y sus creadores, desde un punto de vista completo, han incidido.

A diferencia del jurado joven, o el jurado de la alianza francesa de Málaga, este jurado no responde a una convocatoria abierta, sino que está formado por profesionales invitados directamente por la organización del festival, seleccionados por su trayectoria, relevancia y afinidad con los valores del certamen. "El Festival de Cine Francés de Málaga fomenta la consolidación más allá de un escaparate cultural, fortaleciendo su posición como evento de referencia dentro de la programación cultural de la ciudad de Málaga, y dentro del circuito internacional de festivales dedicados al cine francófono", han subrayado.

Por el certamen, en estos últimos 30 años, han pasado artistas como Juliette Binoche, Rossy De Palma, Ángela Molina, Victoria Abril, Paul Kircher, Maurice Barthélémy, Julie Gayet, Carmen Maura, Thomas Solivérès, Lucie Boujenah, Benjamin Voisin, Aurélie Saada, Khalil Ben Gharbia o Jimmy Laporal-Trésor, entre otros.