Música
Radiohead ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en noviembre, los únicos en España, dentro de su corta gira europea
La banda de Thom Yorke y Johnny Greenwood llevaba siete años alejada de los escenarios
La banda británica Radiohead ha anunciado que ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en dentro de la corta gira que hará por diferentes países europeos a final de año. Será los días 4, 5, 6 y 8 de noviembre en el Movistar Arena.
La gira comprenderá un total de 20 conciertos que tendrán lugar en cinco ciudades de Europa: además de Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.
En un mensaje a sus fans hoy, Philip Selway, batería de la banda de Radiohead ha comunicado lo siguiente: "El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectarnos con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedas asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estos, pero quién sabe a dónde conducirá todo esto".
Las entradas se podrán comprar a partir del viernes 5 de septiembre en radiohead.com.
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- El mercado de agentes libres le da una última oportunidad al Málaga CF
- Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
- Málaga arrebata su única estrella Michelin a la provincia de Granada
- Audios | Los pensamientos de un asesino, grabados por un micrófono oculto en su coche: 'Ya se cansarán y harán aniversarios... Nunca se supo la verdad
- El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
- Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga