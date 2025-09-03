«El teatro de la vida es tan insoportable que buscamos la verdad en el escenario»

Presenta en el Teatro del Soho-CaixaBank Un tranvía llamado Deseo. ¿Qué relación tiene con este clásico?

Lo tengo pegado a la piel desde hace muchos años, cuando estudiaba en la escuela. Soy una enamorada de Tennessee Williams, es uno de los poetas del corazón humano que más me conmueven. Sus textos, como los de los grandes clásicos, están más presentes que nunca, desgraciadamente. Me obsesionan asuntos como la ausencia de la compasión o la indefensión de los que no tienen suerte, de los seres delicados, como él mismo escribe en ‘El tranvía’. Dice que es una súplica o una plegaria para comprender a los seres delicados. Si eso lo tenemos superado, que se me caigan los teatros encima.

¿Cómo surgió esta oportunidad?

De forma casual. Un día, hablando con David Serrano [director de la obra], me preguntó qué me apetecería hacer y le confesé que esta obra la tenía pendiente. Creía que era un buen momento. La levantó en una semana. A él le enamoraba el texto, estábamos alineados en intentar traducirlo de la manera más fiel posible a lo que escribió Tennessee Williams. Por eso es una versión de dos horas y media, porque es el texto íntegro con muy poquita limpieza de lo que escribió y siendo muy fieles a lo que quería contar. Lo que pasa es que la función va muy rápido, los personajes cabalgan casi más deprisa que la propia obra y tienes que estar muy bien subida a sus caballos. Hicimos un reparto tan grande que llevar una producción así es complicado, tanto para moverse de gira como desde lo económico. Era la forma más honesta de trabajar el texto, tener buenos actores que quisieran hacer esos personajes, sin dobletes, y volver a poner en pie lo que escribió el.

En esta obra clásica del teatro norteamericano que se ha interpretado miles de veces, sigue funcionando. Hablaba de algunos sentimientos que se abordan. ¿Cuáles cree que son las claves de su vigencia?

Los grandes textos abarcan asuntos que no acabas nunca. Hemos descubierto en esta ocasión que se habla mucho de la aniquilación del deseo femenino. ¿Tú crees que eso está superado del todo? Yo no lo tengo tan claro, en absoluto. Cuando te preguntan qué tiene que ver con nosotros, bueno, se llaman Blanche, Stella y Stanley, pero la historia del migrante que quiere ser el gran capitalista y cumplir el sueño americano podría ser cualquiera, en cualquier país del mundo. Lo interesante de la función es que no se reconocen unos a otros. ¿No crees que también estamos en un momento así? Nos tiramos los trastos a la cabeza a la primera de cambio.

Yo vivo en el centro de Madrid y cada vez veo a más personas tiradas en la calle que ni son alcohólicos ni drogadictos

Sin embargo, a Blanche siempre la tachan de loca.

Es que la obra también habla de la muerte de la poesía, que es lo que representa Blanche. Es una mujer muy compleja, a Tenessee Williams le decían que era una loca, solo se ve eso. Pero el autor decía que sus personajes eran tan complejos como los seres humanos, y ella lo es como cualquier otra mujer. No estamos tan lejos y me interesa mucho representar al que no tiene suerte en la vida, el que no se ha encontrado con esas personas con las que nos cruzamos que nos ayudan a salir adelante. Yo vivo en el centro de Madrid y cada vez veo a más personas tiradas en la calle que ni son alcohólicos ni drogadictos, simplemente son personas en cuyas vidas se rompió algo en algún momento y no han podido sostenerse en un mundo tan violento, cruel y agresivo, donde si no sabes adaptarte al sistema, te quedas en la calle.

Se abren debates actuales con una obra de 1948.

Claro. No sé si hay muchos autores que hablen de la soledad como habla Tennessee Williams. Él mismo decía que su mayor aflicción era la soledad. No sabía gestionarla y así acabó sus días. Nos regaló obras y escritos donde ponía sobre la mesa todo lo que a él le dolía, por eso vamos a buscar esos textos: porque nos resuenan en nuestros propios miedos, en nuestro aislamiento y en el pánico de quedarnos solos. Tenía una manera única de contarlo, abordando también la violencia masculina. El propio Williams se reconoce como un desdoblamiento entre los dos polos de la obra, esa parte violenta que representa el personaje de Stanley Kowalski, que no reconoce su propia vulnerabilidad. Cuando aparece un personaje tan frágil y tan molesta como es Blanche, la aniquila. Ella confunde el amor con la desgracia y con el daño.

Una obra como ésta, ¿sirve como terapia?

En el fondo estamos todos sumidos constantemente en una desesperación por salir adelante, que es lo que nos hace juntarnos en un teatro e intentar reconocernos unos a otros. Si te sientas a ver ‘el tranvía’ y esperas que dejen de pelear y se sienten a hablar, es que te has reconocido en ellos. Si el elenco actúa bien, entiendes a todos los personajes y te duele el enfrentamiento, que es lo triste, y que hoy está a la orden del día.

Saliendo de la obra y hablando de su carrera, a tenor de la pasión con la que habla del teatro, ¿qué es lo que le da un escenario que no te dan las cámaras?

El encuentro, que es el presente inmediato, la euforia caótica de estar presentes, que es la propia vida y es lo que más nos cuesta, y siento que eso es lo que me ocurre cuando estoy en un escenario. Nada más atractivo, excitante y vertiginoso que el momento antes de entrar que oyes el rumor de la gente. Después, el silencio. Está a punto de ocurrir algo que no se va a poder repetir al día siguiente ni remediar si ocurre lo inevitable. Se puede visualizar un mundo mejor a través de lo que proponemos en el escenario y desde el patio de butacas. Me parece mágico y espiritual, zen. A pesar de que suenen los móviles, sigo creyendo y confiando en la bondad de los desconocidos.

De lo contrario estaríamos perdidas, ¿no?

Claro. Cuando los actores saludamos, lo que realmente hacemos es dar las gracias por habernos creído. Quedamos todos aquí para ver una obra y contar algo que supuestamente es mentira, pero creo que es al revés: el teatro de la vida es tan insoportable que necesitamos buscar la verdad en el escenario. Lo digo como actriz y como espectadora.

Además de Blanche, ¿hay algún otro personaje que te sigue acompañando?

Los despides cuando terminas, aunque como decía Carmen Machi, tenemos muchas señoras dentro y de alguna forma se quedan. El instrumento que usamos es nuestro cuerpo por dentro y por fuera, cada célula de tu cuerpo las has entrenado para sentir, pensar y vivir como otra persona. Son identidades que se quedan por ahí, pero a mi me gusta dejarlas al terminar los trabajos y volveré a mi vida. Con los años también he marcado más esa diferente entre yo y el resto de mujeres, aunque claro, mi forma de vida es esa: ser otra mujer constantemente.

Hay algo en desaparecer en las historias de otros que no deja de ser un juego infantil. Espero que nunca deje de serlo, porque me siento más cómoda ahí y más incómoda en la vida real

¿Lo sigue disfrutando?

Hay algo en desaparecer en las historias de otros que no deja de ser un juego infantil. Espero que nunca deje de serlo, porque me siento más cómoda ahí y más incómoda en la vida real, aunque voy llevándolo mejor con los años. También me gusta parar, porque en esos intervalos es cuando aparece la creatividad y las ganas de hacer esto o lo otro, y surgen las ilusiones. n